- Приготовьтесь к предстоящему событию, названному "Днем разделения забора" в парке Гёрлиц.

Активисты в Берлине-Кройцберге объявили о своих намерениях провести день, полный имитированных беспорядков, направленных против запланированного ограждения и ночного закрытия парка Гёрлитцер. Официальный представитель ХДС призвал правоохранительные органы вмешаться, так как активисты объявили серию забавных акций протеста в парке, таких как "обрезание ограждения", "метание краской" и "освобождение задержанных". Демонстранты подтвердили свою решимость в новом заявлении, пообещав помешать запланированной реконструкции парка с помощью своей яркой и часто вызывающей протест борьбы. "Конечно, запланированный день беззакония 8 сентября состоится". До этого запланирована неделя действий с ежедневными акциями вокруг парка.

Точная дата начала строительства запланированного ограждения в парке Гёрлитцер пока не известна. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга (OVG) все еще рассматривает жалобу, поданную окружным управлением Фридрихсхайн-Кройцберг. Пока это не произойдет, городские чиновники останутся бездействовать. По словам городских чиновников, ночное закрытие парка направлено на подавление правонарушений, связанных с наркотиками, и насилия. Округ Фридрихсхайн-Кройцберг оспаривает эти меры в суде - пока безуспешно.

Активисты объявили о саботаже в рамках своей обещанной борьбы, в том числе такие акции, как обрезание ограждения и метание краской. Решительно настроенные против запланированной реконструкции парка, они объявили 8 сентября днем беззакония, с запланированными действиями в преддверии этого дня.

Читайте также: