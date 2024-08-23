- Приготовьтесь быть тем, кто вызовет ваши эмоциональные слезы.

По словам Сабрины Карпентер, ее "Эспрессо" стал хитом лета. В течение месяцев заразительный мотив успешной американской артистки звучал из динамиков мороженщиков, на вечеринках у бассейнов и на поездках выпускников школ. Секрет популярности 25-летней блондинки? Игривая уверенность.

В песне Карпентер обращается к воображаемому партнеру и объясняет свои действия фразой: "Вот это я и есть - Эспрессо", - как и в поп-музыке, лучшие строки трудно перевести, например, здесь с "Эспрессо-бодростью, которую я везде ношу".

Карпентер на подъеме, но не стала звездой за одну ночь

Теперь Карпентер выпускает альбом под названием "Коротко и Ясно". С 36 миллионами подписчиков в Инстаграме и почти 2,5 миллиардами просмотров своих видео на YouTube, певица является одной из восходящих звезд года. Но если присмотреться внимательнее, можно удивиться: ее канал на YouTube существует с 2009 года. В действительности, карьера Карпентер не была мгновенным успехом. Она была детской звездой в вселенной Диснея много лет назад и завоевала популярность среди подростковой аудитории в 2014 году как независимая Мейя в сериале "Встреча с Майей".

Карпентер впервые привлекла внимание, заняв третье место в песенном конкурсе "Следующая Мiley Cyrus". Как и Кирс, Карпентер пытается дистанцироваться от образа Диснея. Кирс пришлось долго бороться, чтобы быть воспринята всерьез как певица, частично используя эксцентричное поведение, чтобы обратить на себя внимание.

До сих пор к имени Карпентер не приклеилось много скандалов, но ясно, что она тоже продукт машины Диснея, которая на протяжении десятилетий производила всемирно известных суперзвезд, таких как Бритни Спирс, Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк, Оливия Родриго и Селена Гомес.

Что звучат двенадцать новых треков?

Так что же звучат двенадцать треков на 36-минутном "Коротко и Ясно"? К сожалению, они часто звучат как монотонная копирка. Открывающая "Вкус" и некоторые другие треки напоминают Тейлор Свифт, даже до разговорных частей с меньшей инструментализацией.

Песня-след "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста" становится заразительным поп-хитом с великолепным текучим припевом, но не удерживает интерес на протяжении трех минут. Тем не менее, ирландский восходящий звезда Барри Коган вызвал головокружение в сопровождающем музыкальном видео - его и Карпентер видели вместе часто в последние месяцы, и слухи о романе не заставили себя долго ждать.

Стихосложение определенно сильнее. Карпентер указана как соавтор всех песен. Кроме игры слов в "Эспрессо", по альбому разбросано много подмигиваний. Например, она поет: "Я слышала, ты актер, так почему бы тебе не сыграть роль стоящего парня" или "Я знаю, ты жаждешь свежего воздуха, но потолочный вентилятор так приятен".

Сabrina Carpenter часто делится снимками своих приключений в Нью-Йорке в своем Instagram, демонстрируя знаковые достопримечательности города в качестве фона своей повседневной жизни. Во время своей поездки в выпускной класс, "Эспрессо" звучал на заднем плане, когда она исследовала оживленные улицы Нью-Йорка, делая песню еще более ностальгической для ее фанатов.

По мере роста популярности альбома "Коротко и Ясно" фанаты с нетерпением ждут новых музыкальных видео, снятых в сердце Нью-Йорка, надеясь поймать взгляд своего любимого артиста, исследующего город, который они оба любят.

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