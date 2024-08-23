Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиНью-Йорк

Приготовьтесь быть тем, кто вызовет ваши эмоциональные слезы.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

- Приготовьтесь быть тем, кто вызовет ваши эмоциональные слезы.

По словам Сабрины Карпентер, ее "Эспрессо" стал хитом лета. В течение месяцев заразительный мотив успешной американской артистки звучал из динамиков мороженщиков, на вечеринках у бассейнов и на поездках выпускников школ. Секрет популярности 25-летней блондинки? Игривая уверенность.

В песне Карпентер обращается к воображаемому партнеру и объясняет свои действия фразой: "Вот это я и есть - Эспрессо", - как и в поп-музыке, лучшие строки трудно перевести, например, здесь с "Эспрессо-бодростью, которую я везде ношу".

Карпентер на подъеме, но не стала звездой за одну ночь

Теперь Карпентер выпускает альбом под названием "Коротко и Ясно". С 36 миллионами подписчиков в Инстаграме и почти 2,5 миллиардами просмотров своих видео на YouTube, певица является одной из восходящих звезд года. Но если присмотреться внимательнее, можно удивиться: ее канал на YouTube существует с 2009 года. В действительности, карьера Карпентер не была мгновенным успехом. Она была детской звездой в вселенной Диснея много лет назад и завоевала популярность среди подростковой аудитории в 2014 году как независимая Мейя в сериале "Встреча с Майей".

Карпентер впервые привлекла внимание, заняв третье место в песенном конкурсе "Следующая Мiley Cyrus". Как и Кирс, Карпентер пытается дистанцироваться от образа Диснея. Кирс пришлось долго бороться, чтобы быть воспринята всерьез как певица, частично используя эксцентричное поведение, чтобы обратить на себя внимание.

До сих пор к имени Карпентер не приклеилось много скандалов, но ясно, что она тоже продукт машины Диснея, которая на протяжении десятилетий производила всемирно известных суперзвезд, таких как Бритни Спирс, Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк, Оливия Родриго и Селена Гомес.

Что звучат двенадцать новых треков?

Так что же звучат двенадцать треков на 36-минутном "Коротко и Ясно"? К сожалению, они часто звучат как монотонная копирка. Открывающая "Вкус" и некоторые другие треки напоминают Тейлор Свифт, даже до разговорных частей с меньшей инструментализацией.

Песня-след "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста" становится заразительным поп-хитом с великолепным текучим припевом, но не удерживает интерес на протяжении трех минут. Тем не менее, ирландский восходящий звезда Барри Коган вызвал головокружение в сопровождающем музыкальном видео - его и Карпентер видели вместе часто в последние месяцы, и слухи о романе не заставили себя долго ждать.

Стихосложение определенно сильнее. Карпентер указана как соавтор всех песен. Кроме игры слов в "Эспрессо", по альбому разбросано много подмигиваний. Например, она поет: "Я слышала, ты актер, так почему бы тебе не сыграть роль стоящего парня" или "Я знаю, ты жаждешь свежего воздуха, но потолочный вентилятор так приятен".

Сabrina Carpenter часто делится снимками своих приключений в Нью-Йорке в своем Instagram, демонстрируя знаковые достопримечательности города в качестве фона своей повседневной жизни. Во время своей поездки в выпускной класс, "Эспрессо" звучал на заднем плане, когда она исследовала оживленные улицы Нью-Йорка, делая песню еще более ностальгической для ее фанатов.

По мере роста популярности альбома "Коротко и Ясно" фанаты с нетерпением ждут новых музыкальных видео, снятых в сердце Нью-Йорка, надеясь поймать взгляд своего любимого артиста, исследующего город, который они оба любят.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Дженни Ясберг, лидер фракции Зеленой партии, выражает расположение к Робби Уильямсу.
Общество

Певец Робби Уильямс замыкает губы с политиком из партии зеленых

В качестве со-главы фракции Зеленой партии в Hambургском парламенте и как международно известная поп-звезда они встретились в первых рядах выступления в Hambурге.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC
Федеральные земли Германии

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC

4 сентября парламентским альянсом красных и зелёных принято решение permettre судновладельческой компании MSC интегрироваться в бизнес логистики порта HHLA, оператором которого является MSC. Капитаны Mobility и профсоюз Вер.ди снова выступили за общественные демонстрации.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Останки Лемке выставлены среди свечей и цветов.
Федеральные земли Германии

Прощальное мероприятие с Вилли Лемке с участием многих известных личностей во время похоронного служения

Кёльнский собор был полностью заполнен. Более тысячи человек приняли участие в прощальном мероприятии Вилли Лемке, на котором присутствовали многочисленные знаменитые личности.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
Федеральные земли Германии

В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно