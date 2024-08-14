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Федеральные земли ГерманииНовостиХилдесхайм

Президент региона: Макстон Холл - это большая возможность для туризма

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
На данный момент Мариенбург можно любоваться только снаружи.
На данный момент Мариенбург можно любоваться только снаружи.

- Президент региона: Макстон Холл - это большая возможность для туризма

Несмотря на закрытие большинства внутренних пространств, посетители все еще могут испытать Мариенбургский замок недалеко от Хильдесхайма. Эта неоготическая постройка южнее Ганновера привлекла международное внимание как место съемок популярного подросткового сериала.

"Мы рады, что сериал 'Макстон Холл' вызвал такой энтузиазм и вывел на первый план Мариенбургский замок в нашем регионе Ганновера", - сказал региональный президент Штефан Крах (СПД) агентству dpa. "Это также отличная возможность для туризма в регионе".

В качестве ответственной строительной организации регион закрыл большинство внутренних помещений культурного памятника в сентябре 2023 года из-за заражения деревянных балок крыши древесными грибами.

"Особенно потому, что поклонники не могут посетить исторические комнаты из соображений безопасности, наша цель, вместе с городом Паттенсеном и фондом, разработать концепции, которые позволят опыт во время фазы ремонта и предоставят интересную информацию о замке и его сооружениях", - подчеркнул Крах. Ресторанные заведения теперь открыты по выходным.

Разрушающийся культурный памятник нуждается в комплексном ремонте, и работы, как ожидается, продлятся до 2030 года. Эрнст Август Принц Ганноверский (41) передал Мариенбург в фонд после спора со своим тезкой-отцом, Эрнстом Августом Принцем Ганноверским (70).

Перед его закрытием до 120 000 посетителей в год посещали замок, согласно Ганноверской маркетинговой и туристической компании GmbH.

Несмотря на закрытие замка для внутренних посещений, многие туристы продолжают исследовать Мариенбургский замок в Хильдесхайме, так как он служил местом съемок популярного подросткового сериала. Из-за ремонтных работ, вызванных древесными грибами, регион и город Паттенсен сотрудничают, чтобы предложить альтернативные опыты для посетителей в культурном памятнике Хильдесхайма.

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