- Президент IPC Парсонс высоко оценил Парижское соглашение.

Послеолимпийские преобразования спортивных сооружений для Паралимпийских игр не вызвали серьезных проблем для организаторов. По словам президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, "Если бы меня спросили, готова ли город, я бы сказал да". Он объяснил: "Просто сравните Париж семь лет назад и то, как город стоит сейчас в плане доступности, и это в основном благодаря Паралимпиаде, которая проходит здесь".

Эдouard Доннелли из оргкомитета сказал в интервью "Ouest-France", что необходимые изменения в местах и аренах для людей с ограниченными возможностями были сделаны заблаговременно. Но он добавил: "Мы должны были обратить внимание на некоторые аспекты. Например, мы оставили песок на стадионе рядом с Эйфелевой башней, где теперь будет играть слепой футбол, и положили игровую поверхность сверху".

Организаторы также извлекли выгоду из того, что им не нужно было снова реконструировать Гранд-Пале, который служил для фехтования и позже, для таэквондо на Олимпийских играх. На Паралимпийских играх соревнования по таэквондо пройдут первыми, за ними последует установка дорожки для парафехтования. Отметим, что новым элементом для Паралимпийских игр станет трасса для паравелоспорта в Клиши-су-Буа. Всего в Олимпийской деревне будут размещены 4400 спортсменов.

Париж сделал значительные шаги в сторону инклюзивности и доступности

Парсонс похвалил инициативы французского правительства перед церемонией открытия в среду. "Мы уже чувствуем влияние", - сказал он. "Уже вложено 1,5 миллиарда евро по всей стране в проекты, связанные с инклюзивностью и доступностью. Сами Париж вложил 125 миллионов евро в эти области".

Также делается акцент на транспортной системе. К Паралимпийским играм было адаптировано 1000 такси для людей с ограниченными возможностями, и более 200 автобусов были modificated, каждый из которых может вместить шесть инвалидных колясок.

Олимпийские игры послужили катализатором для усилий Парижа по инклюзивности, что привело к многочисленным улучшениям сооружений. На Паралимпийских играх соревнования по таэквондо пройдут в Гранд-Пале, который ранее использовался для фехтования на Олимпийских играх.

Олимпийские игры, которые Париж принимал, вдохновили значительные преобразования спортивных сооружений, чтобы они были доступны для предстоящих Паралимпийских игр.

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