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Превышение порога в 229 раз: опасные вещества, обнаруженные в товарах Temu и Shein

Экономичные товары от Temu и Shein доминируют на Западе. К сожалению, некоторые из них, похоже, пренебрегают безопасности, чтобы сохранить доступные цены.

 and  James Williams
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Эти розничные гиганты, Shein и Temu, с удовольствием сотрудничают с инфлюенсерами, чтобы...
Эти розничные гиганты, Shein и Temu, с удовольствием сотрудничают с инфлюенсерами, чтобы продемонстрировать свои впечатляющие предложения.

- Превышение порога в 229 раз: опасные вещества, обнаруженные в товарах Temu и Shein

В мире курьеры уже много лет обращаются с посылками от Temu, Shein и AliExpress, что приводит к переполнению грузовых самолётов из Китая и затруднениям для других служб доставки. Заманчивые слоганы вроде "Покупайте как миллиардер" и цены в разряде однозначных евро пользуются большим спросом.

Однако дешёвые товары имеют тёмную сторону, помимо поощрения культуры потребления и экологического воздействия глобальных маршрутов доставки. Как сообщает "The Straits Times", южнокорейские власти вновь предупреждают о вредных веществах, найденных в товарах китайских бюджетных поставщиков.

Temu и Shein: токсичная обувь и сандалии с содержанием свинца

По данным отчёта, инспекторы в основном сосредоточились на женской одежде. Недавно были протестированы 144 товара от Shein, AliExpress и Temu, и все поставщики частично провалили тесты. Особенно тревожным был случай обуви от Shein, содержание вредных фталатовых эфиров в которой превышало допустимый предел в 229 раз.

"Фталатовые эфиры могут негативно влиять на репродуктивные функции, такие как снижение количества спермы и приводящие к бесплодию и даже преждевременным родам", - сказал чиновник Министерства окружающей среды и здравоохранения Сеула агентству новостей AFP.

Один из обнаруженных химикатов "принадлежит к числу канцерогенных для человека, согласно Международному агентству по изучению рака", - предупредил он. В шляпах от Shein были обнаружены избыточные количества формальдегида, а в образцах лака для ногтей - опасные уровни диоксинов. Оба химиката могут вызывать серьёзные проблемы со здоровьем.

Реакция других бюджетных поставщиков была не более мягкой. В сандалиях от Temu было найдено более чем в 11 раз превышающее допустимое количество свинца.

Поставщики обещают больше защиты, но политические успехи минимальны

Shein и Temu отреагировали заявлениями. Shein заявила, что "тесно сотрудничает с независимыми тестирующими организациями" и требует от своих поставщиков соблюдения "законов и правил безопасности продукции в странах, где работает Shein".

Temu также заявила, что строго контролирует поставщиков, а проблемные товары "немедленно удаляются с платформы", и продавцов на платформе напоминают соблюдать стандарты безопасности и местные законы.

Текущее предупреждение от южнокорейского министерства, скорее всего, будет проигнорировано, как и некоторые предыдущие расследования. Темu и Shein привлекают клиентов количеством и почти невероятно низкими ценами, а не качеством. Скорее всего, клиенты продолжат закрывать на это глаза.

Вместо этого западные правительства, особенно США и ЕС, должны гарантировать большую безопасность. Несмотря на строгие правила безопасности продукции и почтовой торговли, китайские мега-компании в основном игнорируют их с момента введения. Соответствующие меры планируются в ЕС, но их реализация ещё не началась.

Несмотря на заверения компаний о соблюдении правил безопасности и тестировании, вредные вещества продолжают обнаруживаться в дешёвых товарах от поставщиков, подобных Shein и Temu. Например, в обуви от Shein содержание вредных фталатовых эфиров превысило допустимый предел в тревожные 229 раз.

Европейский союз планирует строгие меры для решения этой проблемы, но их реализация ещё не началась, оставляя потребителей уязвимыми перед рисками для здоровья, связанными с этими токсичными товарами.

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