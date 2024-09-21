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Превращение календарных фраз в рассказы

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Приятная перспектива: Джои Кинг как Талли в «Несимпатичной — Не Деформируй Свой Лик»
Приятная перспектива: Джои Кинг как Талли в «Несимпатичной — Не Деформируй Свой Лик»

Превращение календарных фраз в рассказы

"Десять лет спустя выходит фильм "Уродливая - Не сбрасывай маску", который обещает стать новой серией. Или нет. 20-летняя книга в жанре научной фантастики, герой которой позиционируется как уродливый - свежий фильм-сериал дебютирует.

Активная Тэлли (Джои Кинг) с нетерпением ждет свой 16-й день рождения, когда она наконец сможет пройти процедуру, превращающую ее из "уродливой" в "золотую". В обществе Тэлли красота - это главный приоритет. Новый фильм Netflix "Уродливая - Не сбрасывай маску" освещает темную сторону социальных сетей. С яркими визуальными эффектами, он воссоздает одержимость молодых людей внешней красотой. Показывая глянцевые эстетики и избитые штампы, фильм пытается передать разрушительное влияние идеалов тела и травли в социальных сетях. Несмотря на свои благородные намерения, сюжет часто скатывается в стереотипы, сводя на нет свою основную идею.

В конечном итоге, "Уродливая" в целом оказывается всего лишь еще одним блестящим, пустым фасадом, который, как утверждается, критикует.基于2005 года роман Скотта Вестерфельда, фильм не дотягивает до своей амбициозной цели - настоящей глубины и эмоционального воздействия. "Уродливая - Не сбрасывай маску" кажется еще одной безуспешной попыткой стриминговой платформы запустить франшизу любой ценой. Это все немного смешно и добросердечно, но в конечном итоге забывается.

Для полного обзора "Уродливой - Не сбрасывай маску" от Ронни Рюша и Акселя Макса, послушайте последний эпизод подкаста ntv "Оскары и Ягоды". Также представлены: историческая драма "Стелла. Жизнь", ситком "Отлично пропущен" и фильм Майкла Мэнна "Майами вице".

Промышленность кино часто пытается извлечь выгоду из общественных проблем, выпуская фильмы, подобные "Уродливой - Не сбрасывай маску", надеясь создать успешную франшизу. Несмотря на свои положительные намерения, киноиндустрия иногда не может передать глубокую идею, часто довольствуясь избитыми штампами и стереотипами."

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