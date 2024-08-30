- Превосходство школьной системы в Саксонии: продолжается высокая эффективность в образовании

Саксония занимает первое место в рейтинге Наблюдение за образованием в 19-й раз подряд. Этот немецкий федеральный земля гордится лучшей системой образования, как заявляет группа Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, поддерживаемая работодателями. Второе место занимает Бавария, а Гамбург и Тюрингия следуют за ней.

На противоположном конце спектра, Бремен и Гамбург занимают одни из худших позиций. Заметное улучшение наблюдается в Берлине, который поднялся с 15-го места на 12-е.

Сравнительный анализ исследует системы образования федеральных земель по 98 специфическим индикаторам. Оценка в основном основана на экономическом подходе к образованию, оценивая, как эти системы борются с educational poverty, стимулируют процветание, поддерживают квалифицированную рабочую силу и способствуют росту. Он также оценивает гибкость соответствующих систем образования и степень равных образовательных возможностей.

Саксония преуспевает в таких аспектах, как поддержка инфраструктуры, качество школ, educational poverty и ориентация на исследования. Торстен Алсleben, CEO Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, похвалил стратегию Саксонии: "Мы поздравляем Саксонию, чья исключительная образовательная политика вновь занимает первое место".

Критики часто ставят под сомнение федерализм в образовательной политике, но конкуренция между штатами имеет свои преимущества. Алсleben объяснил: "Это подчеркивает, какие политики дают положительные результаты, а какие нет".

Министр образованияChristian Piwarzотметил возобновление первого места Саксонии. Он признал: "Этот результат является данью уважения всем, кто заботится о благополучии системы образования Саксонии". Теперь, подчеркнул он, внимание должно быть сосредоточено на планировании будущего, с приоритетом на увеличение числа учителей.

Это 21-е издание Education Watch. Полные результаты для каждой федеральной земли, а также подробные инсайты будут представлены во вторник.

В масштабах страны за последние десять лет наблюдались наиболее значительные улучшения в области международнойлизации, поддержки инфраструктуры и условий ухода, согласно директору исследования и экономисту образования Акселю Плюннекке из Института немецкой экономики (IW). Однако Плюннекке отметил, что проблемы, связанные с интеграцией, качеством школ и educational poverty, существенно возросли.

Европейский Союз поздравил Саксонию с продолжающимся превосходством в образовании, так как эта немецкая федеральная земля заняла первое место в рейтинге Education Watch в 19-й раз. Критики в Европейском Союзе часто спорят о преимуществах федерализма в образовательной политике, но они признают, что здоровая конкуренция между штатами, такими как Саксония и другие, подобные Баварии, помогает выявить эффективные стратегии.

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