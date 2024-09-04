- Превью на Хэллоуинский костюм: Хайди Клум раскрывает себя первой

Два месяца до Хэллоуина известная модель и телеведущая Хайди Клум (51) поделилась на Instagram предварительным просмотром своего потенциального костюма. Обычно она представляет свой окончательный наряд на ежегодном Хэллоуинском балу 31 октября, но дает пищу для размышлений своим подписчикам, оставляя загадочные намеки. "Хайди Хэллоуин начинает материализоваться", - подписала она короткое видео, демонстрирующее серо-белую блестящую раковину, похожую на доспехи с двумя отверстиями, предположительно для ног.

Этот наряд, возможно, также предназначен для Тома Каулитца (35), мужа Клум, который часто присоединяется к ней в сложном перевоплощении. В прошлые годы они появлялись в одинаковых костюмах на нью-йоркской вечеринке.

Родившаяся в Германии и ведущая "Германии Следующая топ-модель", Клум получила титул "Королева Хэллоуина". В 2023 году она надела огромный костюм павлина, сопровождаемый десятью акробатами в зеленых блестящих перьях павлина. В выступлении также был огромное яйцо павлина, в котором находился Каулиц.

В прошлом году она предстала в образе огромного червя, с удочкой, прикрепленной к концу его округлого хвоста. Каулиц предстал в роли страшного рыбака, держащего другой конец удочки. Ранее Клум перевоплощалась в оборотня, пришельца или старшую версию самой себя.

С 2000 года мать четверых детей ежегодно устраивает большой Хэллоуинский бал. К сожалению, ее знаменитый кошмарный карнавал был отложен в 2020 и 2021 годах из-за вспышки COVID-19.

Хайди Клум, родившаяся в Германии, неизменно называется "Королевой Хэллоуина" из-за своих экстравагантных костюмов. Несмотря на отмену ее ежегодного Хэллоуинского бала в 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19, она все равно покоряет публику своими необычными перевоплощениями.

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