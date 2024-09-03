- Прецедент требует нового суда по обвинению в сексуальном насилии.

Эрфуртский районный суд должен пересмотреть дело о сексуальном насилии. Высший земельный суд в Карлсруэ распорядился провести это пересмотр. Изначально прокуратура и соистцы подали апелляцию на приговор районного суда.

В марте 2023 года суд в Эрфурте приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы за тяжкое сексуальное насилие. Высший земельный суд усомнился в различных аспектах приговора, в том числе в том, что не было учтено преступление, связанное с захватом заложника.

Мужчину обвиняют в том, что он застал женщину врасплох во время прогулки в лесу в августе 2021 года, обрызгал ее перцовым спреем и угрожал ей смертью ножом, среди прочего. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над женщиной в лесу. Женщина является соистцом. Ранее она состояла в отношениях с подсудимым. После окончания этих отношений женщина получила судебный запрет на приближение к мужчине, который стал к ней физически агрессивным.

Высший земельный суд в Карлсруэ посчитал, что Эрфуртский районный суд упустил из виду преступление, связанное с захватом заложника, во время пересмотра, распорядившись им в связи с делом о сексуальном насилии. В результате дело будет рассмотрено в суде правосудия, чтобы обеспечить справедливый приговор.

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