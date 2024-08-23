- Преступным группировкам удалось похитить имущество более 60 раз.

В Штутгарте группа лиц обвиняется в краже катушек кабеля с территории предприятия, в Сигмарингене банда воров унесла примерно 30 велосипедов из магазина, а подозреваемый в угоне автомобилей вызвал переполох по всей стране, совершив более дюжины взломов в автосалонах. Деятельность банд включает взломы автодомов, грабежи ювелирных магазинов и даже вандализм на кладбищах. Подозреваемые редко говорят что-либо, когда предстают перед судом.

Начиная с этой пятницы (9:00), Региональный суд Хайльбронн будет заинтересован узнать, раскроются ли трое обвиняемых в тяжком бандитском грабеже, которые предстанут перед судом. В течение 15 лет эти подозреваемые, действуя в различных комбинациях, якобы вели криминальный образ жизни. Обвинение приписывает им не менее 64 инцидентов с февраля 2023 года по февраль 2024 года.

Товары, такие как велосипеды и рыболовное снаряжение

Не все эти операции были успешными, согласно обвинительному заключению. Однако украденные товары стоили более 200 000 евро, в том числе детали автомобилей, электрические велосипеды, инструменты, строительная техника и даже рыболовное снаряжение. Троица причинила ущерб более 150 000 евро, в том числе путем взлома гаражей.

С февраля и начала марта 2024 года они находятся в заключении. Расследование показало, что преступления происходили в Эппингене, Нордхейме и Швайгерне, Бад-Раппенлау, Рейнланд-Пфальц Людвигсхафен, Синсхайме, Неккарвестемхайме и Брухсале.

Что такое тяжкий бандитский грабеж?

Правоохранительные органы называют тяжким бандитским грабежом кражу, совершенную группой, при наличии определенных отягчающих обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся взлом жилого помещения, использование оружия или других опасных инструментов или кража высокоценных предметов. Тяжкий бандитский грабеж наказывается тюремным заключением от одного до десяти лет. Штраф не является альтернативой. В менее серьезных случаях также может быть назначено тюремное заключение от шести месяцев до пяти лет.

В прошлом году число правонарушений в категории бандитского грабежа или кражи с отягчающими обстоятельствами увеличилось примерно на 11 процентов, согласно Министерству внутренних дел. Основной причиной этого увеличения является рост краж в магазинах, которые, согласно статистике, выросли более чем на 24 процента по сравнению с предыдущим годом. Для текущего года не ожидается существенного изменения числа краж, заявил ministry в ответ на запрос.

Рост краж

Согласно данным полиции о преступности, число краж всех видов - как мелких, так и серьезных - снова увеличилось в прошлом году. По данным полиции, было зарегистрировано 177 121 кража - почти на 14 процентов больше, чем в 2022 году, и немногим более 11 процентов больше, чем в довоенном году 2019 года.

По мнению Штробля, кражи в основном происходят там, где есть возможности. "Однако простые предупредительные или охранные меры могут сделать кражу велосипедов, электро-велосипедов, мотоциклов и из/из автомобилей таким сложным занятием для воров, что они могут даже не пытаться или не смогут", - предлагает министр ХДС. Кроме того, знание тактик карманников может снизить риск кражи во время шопинга или на мероприятиях. Кроме того, существуют базовые стандарты безопасности для нового строительства и ремонтов.

Суд в Хайльбронне будет расследовать румынскую группу, обвиняемую в тяжком бандитском грабеже, в том числе краже товаров, таких как велосипеды и рыболовное снаряжение. Согласно прокуратуре, эта троица также подозревается в краже высокоценных предметов, таких как детали автомобилей и электрические велосипеды, и причинении ущерба путем взломов, что считается тяжким бандитским грабежом и наказывается тюремным заключением.

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