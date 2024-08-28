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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Преступные случаи с применением ножей: министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии дает обзор

На предстоящем выступлении Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) представит обновленные данные о насилии с применением ножей и предложит возможные пути решения проблемы. Он назначил эту дату до инцидента в Солingen.

 and  Mark Rodriguez
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Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии, Рел, предоставляет обновление по вопросу насилия,...
Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии, Рел, предоставляет обновление по вопросу насилия, связанного с ножами.

- Преступные случаи с применением ножей: министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии дает обзор

Сегодня в 12:30 министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) представит обновление о случаях насилия с применением ножей в Северном Рейне-Вестфалии. Помимо отчета, Рёль предложит стратегии снижения подобных инцидентов. Это обсуждение было запланировано ранее и не было затронуто ножевым инцидентом в Солingen.

В 2021 году в Северном Рейне-Вестфалии было зарегистрировано 6221 преступления, связанных с ножами и другими острыми инструментами. Основными подозреваемыми были граждане Германии (2992), затем сирийцы (469), турки (298), иракцы (159) и румыны (152).

Полиция в Реклингхаузене недавно ввела запрет на ношение личного оружия для лиц с криминальным прошлым, связанным с ножами. Первым, на кого был наложен этот запрет, стал 37-летний житель Боттропа, который сейчас обвиняется в разбойном нападении.

Рост числа преступлений, связанных с ножами, в 2021 году привел к росту уровня преступности в Северном Рейне-Вестфалии. Чтобы обеспечить безопасность сообщества, необходимо ужесточить законы и политику в борьбе с этим видом преступности.

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 and  Hanna Hofmann
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