- Преступники из Аполды могут быть выдворены из страны

Известный нарушитель закона из Апольды подлежит депортации в течение недели, как сообщают источники в сфере безопасности. В прошлую пятницу в Тюрингию прибыли заменяющие документы для этого человека, что является необходимым шагом для процесса депортации. На данный момент он находится под полицейским наблюдением, как сообщается. Суд должен рассмотреть вопрос о возможном содержании под стражей в целях депортации в ближайшие выходные. Депортация запланирована на следующую неделю.

Ситуация с этим рецидивистом в районе Веймара вызвала волнение в штате несколько недель назад. Район и город Апольда предупредили штат о значительной угрозе безопасности со стороны отказавшегося в статусе беженца с криминальным прошлым.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер (СДПГ) заверил, что депортация этого человека будет произведена в кратчайшие сроки, и заявил о планах обсудить это дело с федеральным министром внутренних дел Нэнси Фэссер (СДПГ). Ранее отсутствие паспорта препятствовало депортации, но, как сообщают источники в сфере безопасности, это препятствие, похоже, преодолено.

Депортация правонарушителя поддерживается министром внутренних дел Тюрингии Георгом Майером из-за его криминального прошлого в Нидерландах. После того, как он вызвал опасения в области безопасности в Апольде, городе, где он ранее был отвергнут как беженец, власти готовы отправить его обратно в страну происхождения.

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