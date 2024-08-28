- Преступники часто посещают туалеты.

В Баден-Вюртемберге воровство составляет большинство преступлений, связанных с бассейнами. Данные показывают, что из 1105 инцидентов, зарегистрированных в прошлом году, 577 произошли в открытых бассейнах, что составляет 52% от общего числа, а еще 405 были зарегистрированы в закрытых бассейнах, что составляет почти 48%. По сравнению с 2019 годом, воры кажутся менее активными, с 751 случаем в открытых бассейнах и 549 в закрытых бассейнах, зарегистрированными в том году.

Несмотря на кратковременное снижение во время пандемии COVID-19, общий уровень преступности в бассейнах Баден-Вюртемберга не значительно вырос. Фактически, число преступлений, совершенных в открытых бассейнах, снизилось на 5,9% по сравнению с предыдущим годом и почти на 20% по сравнению с 2019 годом. Стоит отметить, что многие открытые бассейны были закрыты из-за мер по борьбе с COVID-19, что привело к временному снижению преступности в различных общественных сферах.

Что касается закрытых бассейнов, то число зарегистрированных инцидентов в 2022 году также было меньше, чем в 2019 году, но не так сильно, как в случае с открытыми бассейнами. Министерство зарегистрировало 598 преступлений в закрытых бассейнах в год до пандемии, и лишь немного меньше, 558, в 2022 году.

Из-за сложностей, вызванных пандемией, трудно делать прямые сравнения между уровнями преступности в 2023 и предыдущих годах. Однако 2019 год часто используется в качестве эталона из-за своей относительной нормальности по сравнению с годами пандемии. Например, в 2015 году ministry зарегистрировало более высокий общий показатель 1888 преступлений в Баден-Вюртемберге.

Большинство преступлений, связанных с бассейнами, в Баден-Вюртемберге связаны с кражами, так как воры составляют большинство инцидентов tanto в открытых, как и в закрытых бассейнах. Несмотря на снижение числа зарегистрированных преступлений в 2022 году по сравнению с предыдущими годами, преступность, связанная с бассейнами, продолжает оставаться проблемой в регионе.

Читайте также: