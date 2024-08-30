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Преступник из Северного Рейн-Вестфалии, которого планируется депортировать, садится в самолет, направляющийся в Афганистан.

После захвата власти талибами репатриация в Афганистан стала деликатной темой. Однако путешествие в страну уже началось, в том числе и для преступника из Северного Рейн-Вестфалии

 and  Michael Bootcampf
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- Преступник из Северного Рейн-Вестфалии, которого планируется депортировать, садится в самолет, направляющийся в Афганистан.

Впервые за три года после захвата власти талибами из Германии в Афганистан отправлен вылет с депортируемыми. Среди пассажиров был преступник из Северного Рейна-Вестфалии, как сообщил представитель министерства по делам беженцев NRW. Этот человек был признан подлежащим депортации и был задержан прямо из тюрьмы, где отбывал срок за поджог.

Саксонское министерство внутренних дел объявило, что самолет вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле в пятницу утром, что ранее сообщалось "Spiegel".

"Spiegel" также подтвердил dpa, что чартерный самолет Qatar Airways вылетел из Лейпцига в 6:56, направляясь в Кабул. На борту Boeing 787 находилось 28 афганских правонарушителей, переведенных из различных федеральных земель в Лейпциг. Операция была организована в основном Министерством внутренних дел федерального правительства.

Германия не имеет дипломатических отношений с талибами в Кабуле. После кровавого ножевого инцидента в Маннхайме в конце мая канцлер Олаф Шольц (СДПГ) объявил, что депортация серьезных преступников и террористических угроз в Афганистан, а также в Сирию, будет возобновлена.

Министерство внутренних дел федерального правительства взяло на себя организацию этой операции, стремясь депортировать 28 афганских правонарушителей из Германии. По прибытии в Кабул эти individuals предстанут перед правосудием талибов, так как Германия приостановила дипломатические отношения.

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