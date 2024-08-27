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КультураНовостиСоединенные Штаты Америки

Престижная актриса Кейт Уинслет возглавляет актерское коллектив телешоу.

Известна благодаря своей знаковой роли в фильме 'Титаник', Кэти Макклюопс получила Оскар за свою rétabl du rôle principal в драме 'Читатель'. Кроме того, она также появлялась в телесериалах. В настоящее время она занимается новым проектом в области стриминга.

 and  Carmen Simpson
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- Престижная актриса Кейт Уинслет возглавляет актерское коллектив телешоу.

Американская актриса Кэйт Уинслет (48 лет), обладательница премии "Оскар", готовится блеснуть в новом телесериале. Она возглавит драматический сериал "The Mark" для платформы Hulu. Согласно сообщениям изданий "Deadline" и "Variety", Уинслет также выступит в роли исполнительного продюсера. Сюжет вращается вокруг процветающего хирурга (Уинслет) и её партнёра, учителя, чьи отношения испытываются из-за слухов о причастности врача к наезду, в результате которого погиб ребёнок.

Известный американский сценарист и шоураннер Эд Соломон, прославившийся своими работами над фильмами "Мен в чёрном" и "Чарли и шоколадная фабрика", причастен к проекту.

Уинслет получила "Оскар" в 2009 году за лучшую женскую роль в фильме "Чтец", основанном на романе немецкого писателя Бернхарда Шлинка. Она стала знаменитой благодаря блокбастеру "Титаник" (1997), где снялась вместе с Леонардо Ди Каприо. Уинслет также завоевала два "Эмми" за роли в мини-сериале "Милдред Пирс" и криминальном сериале "Мост". Её последнее появление было в мини-сериале HBO "Белый дом". В новом фильме "Коллекция фотографа" Уинслет сыграет военную фотокорреспондента Ли Миллер.

Драматический сериал "The Mark" будет эксклюзивно доступен для просмотра в Соединённых Штатах Америки на платформе Hulu. К проекту также причастен американский сценарист Эд Соломон, известный своими работами над фильмами "Мен в чёрном" и "Чарли и шоколадная фабрика".

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