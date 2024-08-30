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Федеральные земли ГерманииНовостиДрезден

Пресса сосредоточена на процессе голосования

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Международные СМИ также проявляют значительный интерес к выбору в Саксонском земельном парламенте.
Международные СМИ также проявляют значительный интерес к выбору в Саксонском земельном парламенте.

- Пресса сосредоточена на процессе голосования

Саксонские региональные выборы привлекли внимание международных СМИ. По заявлению правительства, доступ к освещению события получили различные международные СМИ, в том числе японская финансовая газета "Никкей", англоязычный телеканал CNBC, базирующийся в Великобритании, и тайваньский телеканал Mirror TV.

Испанию представляют информационное агентство EFE и газета "Эль Перiódico", а Францию - телеканал M6. В общей сложности, около 50 съемочных команд и почти 800 журналистов зарегистрировались для освещения выборов. В этом воскресенье в Саксонии будет избран новый региональный парламент, и последние опросы показывают, что результаты полностью непредсказуемы.

Интерес международных СМИ распространяется и за пределы Европы, так как японская финансовая газета "Никкей" также планирует освещать выборы в Дрездене. Несмотря на то, что они проходят в Германии, саксонские региональные выборы в Дрездене привлекли внимание тайваньского телеканала Mirror TV.

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