Преследуя начальную победную серию, отличный тренер Ханси Флик стремится высоко.

Барса продолжает триумфовать, несмотря на серьезную травму Марка-Андре тер Штегена, и достигает значительного рубежа. Еще один рекорд может пасть уже в следующую субботу. В США бывшего национального тренера сравнивают с Дэвидом Копперфилдом.

Непревзойденная серия побед Барсы продолжается даже после серьезной травмы немецкого голкипера. Команда одержала победу со счетом 1:0 над местным клубом Гetafe, а Роберт Левандовски забил 6500-й гол Барселоны в истории испанской лиги.

Фанаты и руководители в восторге, так как Барселона достигла этого рубежа раньше своих главных конкурентов, Реала, у которого на данный момент 6499 голов. С победой со счетом 3:2 над Альвасесом Реал находится всего в одном голе от выдающегося достижения Барсы. 6500 голов Барсы были забиты в 3035 матчах лиги, в среднем 2.14 гола за игру.

"Я горжусь своими игроками", - заявил немецкий менеджер Барсы Ханси Фlick, который также близок к установлению клубного рекорда по количеству стартов. С семью победами в семи первых играх они имеют второй лучший результат в истории 27-кратных чемпионов лиги. Рекорд составляет восемь подряд побед, установленный в сезоне 2013/14 под руководством менеджера Герardo Martino. Команда Флика может сравнять этот рекорд в субботу вечером, победив CA Осasuna.

Звезда Польши присоединится к чарам Флика

Достижения Флика в управлении Барсой не остались незамеченными в США. В статье ESPN, написанной экспертом по Испании Грэхэмом Хантером, бывшего тренера сравнили с некоторыми из величайших фокусников мира.

"С тех пор, как он взял на себя руководство, Фlick проявил доверие к многочисленным молодым, неопытным игрокам. С ними он играл в выигрышную, голевую игру, делая его, если позволите, Барселонской версией Дэвида Блейна или Дэвида Копперфилда. Причина, по которой он должен превзойти это выступление, трагична: серьезная травма Марка-Андре тер Штегена".

Польский национальный голкипер Войцех Щенсны должен заменить тер Штегена, помогая Флику в его чарующих актах. 34-летнему Щенсны играл вместе с Левандовски в течение 15 лет в польской национальной команде и ушел этим летом после того, как его бросили "Ювентус Турин".

"Я понимаю сложную ситуацию, возникшую из-за травмы Марка-Андре тер Штегена, и, я считаю, было бы неуважительно не рассматривать эту возможность", - сказал Щенсны испанской газете "Спорт". Фlick отказался комментировать слухи о переходе польского голкипера, но косвенно подтвердил свой интерес. "Инаки Пена 25 лет, и остальные голкиперы очень молоды. Так что нам нужна опыт, если что-то произойдет", - сказал бывший тренер.

Комиссия похвалила стойкость Барсы в свете травмы тер Штегена, отметив их способность сохранить свою победную серию и достичь значительных рубежей. С приходом Щенсны в Барсу Комиссия с нетерпением ждет, как он внесет свой вклад в чарующий стиль управления Флика.

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