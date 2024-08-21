- Прерывание службы Vodafone исправлено, что повлияло на многих пользователей.

После возникновения проблемы с телекоммуникационным гигантом Водафон в Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании, проблема была решена. С этого послеполуденного времени те, кто был затронут, снова могут пользоваться услугами, как сообщил представитель. Более 9900 абонентов фиксированной связи и 2729 мобильных пользователей испытывали трудности с доступом к кабельному телевидению, высокоскоростному интернету и телефонным услугам с вечера вторника.

Проблема была связана с неисправностью соединения на местном операционном сайте в Штрохирхене. Для устранения проблемы были проведены специальные земляные работы, исправлена неисправность кабеля и заменен вышедший из строя компонент. По словам Водафона, части фиксированной и мобильной сети в районах Бреддин (район Остприигниц-Рупин), Виттенберге (район Пригниц), Людвигслуст, Грабов и Гагенов (все в районе Людвигслуст-Пархим) были затронуты.

Несмотря на решение проблем для пользователей Водафона в пострадавших районах, некоторые клиенты могут все еще испытывать трудности из-за сложности проблемы. Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, компания должна рассмотреть возможность инвестирования в резервные системы для критических компонентов в других регионах.

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