- Преодолев спад, скромная команда триумфирует в Бохуме, одержав победу 2:0 над Гладбахом.

День рождения Тима Кляйндистена фактически положил конец многолетним поискам "Боруссии Мёнхенгладбах" победы в Бундеслиге. В своей победе со счетом 2:0 над "ВФЛ Bochum", команда Сёане наконец-то имела повод для радости, проведя семь матчей без побед. "Vonovia Ruhrstadion", заполненный 26 000 зрителями, наблюдал, как Кляйндистен (61.) забил гол в свой 29-й день рождения, дав своей команде преимущество. Затем Хонарат забил второй гол на 78-й минуте. "Бохум", который начал сезон без поражений в трех официальных матчах, потерпел неудачу.

Несмотря на отсутствие Ману Коно, который накануне присоединился к "АС Roma" и заработал около 20 миллионов евро, гости пытались контролировать игру, но испытывали трудности с противодействием напористой игре "Гладбаха". "Бохум" мог забить первым, но удар Хофмана с левого фланга едва не попал в дальнюю штангу.

Пробуждение "Гладбаха"

Этот неудачный удар, казалось, стал сигналом для "Гладбаха". По ходу матча они постепенно взяли инициативу и увеличили давление на ворота "Бохума". К их разочарованию, Стокер, который помог "Бохуму" выйти в высшую лигу в прошлом сезоне, дважды едва не забил против своей бывшей команды. Сиссоко вынес мяч с линии ворот после удара новичка "Гладбаха", а затем удар Стокера из-за пределов штрафной прошел мимо.

Несмотря на упорную борьбу обеих команд, в первой половине игры не хватало высококлассного зрелища Бундеслиги, и большая часть действий происходила между штрафными площадками. Хотя "Гладбах" проявлял желание играть, он не мог создать острых моментов в атаке.

Во второй половине игры стало больше зрелища, в основном из-за возрождения "Бохума", который едва не вырвался вперед после удара Баде. "Гладбаху" забили гол из-за положения "вне игры", и Хонарат попал в перекладину во время контратаки, свидетельствуя о более высоком уровне развлечений.

В конце концов, превосходство "Гладбаха" в игре оказалось решающим. После прекрасного паса Хонарата Кляйндистен удвоил свой счет в сезоне, точно пробив головой. Вскоре после этого Кляйндистен отдал пас Хонарату, который забил с близкого расстояния, закрепив победу.

В результате безупречное начало сезона "Бохума" закончилось.

После близкого выстрела Хофмана "Боруссия Мёнхенгладбах" начала доминировать в игре. Этот поворот событий можно считать переломным моментом, который стал сигналом для команды.

С удвоением счета Кляйндистена и последующим голом Хонарата футбольный сезон "Боруссии Мёнхенгладбах" продолжался успешно, добавляя надежд на победу в Бундеслиге.

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