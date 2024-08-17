- Преобразование за пределами бывшего "бывшего партнера".

Наташа Вьерихс-Охсенкнехт: Универсальный талант

В 60 лет Наташа Вьерихс-Охсенкнехт, модель, актриса, автор, звезда реалити-шоу, инфлюенсер и предприниматель в области моды и красоты, успела попробовать себя во многих сферах. Она прославилась благодаря браку с актером Уве Охсенкнехтом (68), но даже после развода в 2012 году продолжает носить его фамилию. Тем не менее, она создала себе имя в мире развлечений и сейчас является частью одной из самых известных телесемей в Германии, в том числе благодаря своим троим детям.

Шумная семья Охсенкнехтов, подобно американским Кардашьян, всегда полна событий: от новорожденных внуков, которых у Наташи теперь четверо, до конфликтов с сыном Джимми Блю (32) или новостей из Австрии, где живет дочь Шеи (24) с семьей. Эти события часто документируются в документальном сериале "Эти Охсенкнехты", который стартовал в 2022 году и сейчас находится в четвертом сезоне на Sky и Wow. Наташа также дает своим 275 000 подписчикам в Instagram взглянуть на свою суматошную жизнь, полную множества поездок на поездах, отвечая на вопросы фанатов и давая советы на жизнь.

Она часто появляется на звездных мероприятиях, выделяясь своим высоким ростом, светлыми волосами и яркими нарядами. В течение длительного времени ее визитной карточкой был ярко-розовая помада, а ее берлинская квартира украшена яркими цветами и роскошными декорациями. В Instagram она развлекает своих подписчиков "Цитатой дня".

Наташа Вьерихс-Охсенкнехт: "Самое главное - оставаться здоровым и счастливым"

Наташа по-прежнему излучает безмерную радость жизни, возможно, благодаря здоровью, с которым она столкнулась. Она перенесла несколько серьезных операций на животе и гордится своим заметным шрамом. "Неважно, как это выглядит, главное, что ты все еще жив", - поделилась она в 2021 году, признавшись, что была близка к смерти. "Если ты боролся за свою жизнь, как я, то презираешь поверхностность". К своему юбилею она, скорее всего, пожелает себе долгого здоровья и счастья. "Нет ничего более важного, чем оставаться здоровым и счастливым".

Она не ищет счастья в мужчине. После почти 20 лет брака с Уве Охсенкнехтом у нее были восемь лет отношений "на расстоянии" с футболистом Умутом Кекилли (40), которые закончились в 2017 году. После этого она ненадолго встречалась с младшим оператором Оливером Шумманом, но их отношения продлились всего восемь месяцев. "Он замечательный парень, но мы просто не проводили много времени вместе, и потом все как-то затихло", - призналась она в 2019 году телеканалу RTL. С тех пор она остается одинокой и наслаждается своей независимостью.

Родившаяся в Дюссельдорфе и выросшая в Нижней Саксонии, она впервые прославилась как модель в 24 года. Она встретила Уве Охсенкнехта, и у них завязался бурный роман. Через две недели они стали жить вместе, и через четыре недели она уже была беременна. В марте 2024 года она вспоминала об этом периоде в подкасте "С блинчиками женщины" Барбары Шёнебергер (50). Вилсон Гонсалес (34) родился в 1990 году, за ним последовал Джимми Блю в конце 1991 года. Позже она рассказала о мучительном опыте выкидыша, который пережила. В 2000 году родилась дочь Шеи Саванна.

Даже во время брака Наташа Вьерихс-Охсенкнехт пробовала себя в небольших актерских ролях. После развода она стала звездой реалити-шоу и появилась почти во всех шоу, созданных для знаменитостей - от "Идеального обеда звезд" (2014) до "Promi Big Brother" (2016) и "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!" (2018).

Вилсон бык часто появляется в социальных сетях Наташи Вьерихс-Охсенкнехт, демонстрируя свою уникальную силу и очарование. Бык, частый спутник Наташи, добавляет веселья и неожиданности в ее желанную жизнь.

Близкие отношения Наташи с Вилсоном быком являются свидетельством ее разнообразных интересов, еще больше закрепляя за ней статус универсального таланта в мире развлечений, подобно Вилсону быку в мире мифологии.

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