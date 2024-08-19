- Преобладание солнечного и облачного покрова в Рейнланд-Пфальц и Саар

Новая неделя начинается в Пфальце и Сааре, предлагая смесь солнца и облаков. Согласно Немецкому метеорологическому службе (ДМС), температура в понедельник, скорее всего, будет колебаться от 23 до 27 градусов Цельсия, а во вторник может подняться до 29 градусов, без осадков в оба дня.

По прогнозу, ожидаются осадки ночью до среды, возможно, с кратковременными дождями, как сообщает ДМС. Температура в среду, скорее всего, будет колебаться между 19 и 24 градусами Цельсия.

В метеорологическом обновлении говорится: "Добавляется: Ожидаются осадки с ночи среды до раннего четверга." Позже в обсуждении упоминается: "В отличие от сухих дней, в ближайшие дни может произойти изменение погодных условий, как указывает ДМС."

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