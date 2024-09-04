- "Преобладает трепет": Пастевка кружит вокруг головы и плеч

Идея о том, что правда коротконогая, не очевидна при взгляде на Хайо Зиверса (Бастиан Пастернак), чей рост составляет 1.90 метров. Напротив, большинство того, что выходит из его рта в комедии "Всё ложь", является ложью. Эта постановка, поставленная режиссёром Эриком Хафнером, будет транслироваться в четверг в 20:15 на ZDF.

В мире Зиверса правда "слаба, нестабильна и неустойчива". Поэтому он плетет бесконечные истории лжи в своей повседневной жизни. По словам его сына, "Папа говорит, что правда коротконогая, но на лжи можно бегать". Автомобильный продавец придумывает новые объяснения для опозданий на работу или неспособности достать желанные вьющиеся огурцы своей жены - якобы это напоминает венерическое заболевание.

Обманывая других

Он клянется в верности клиентам, а затем ловко выкручивается из сложных ситуаций. Даже его сын, хорошо знающий искусство обмана, не может обыграть его в покер. Секрет Зиверса в идеальном блефе? Верить в свои выдумки. Но одна ложь, в конце концов, необратима, и веревка затягивается.

В последнее время Пастернак взял на себя более отцовские роли, снявшись вместе с Анке Энгельке в новом сериале "Перфект верпаст" (Prime Video) и здесь, в "Всё ложь". Фоном ему служит хорошо. Будь то его актерское мастерство или тщательно продуманные сценарии сценариста Ральфа Хусманна, стратегия срабатывает.

Все сошли с ума?

Однако не каждый персонаж работает. Некоторые диалоги кажутся нарочитыми, реакции неискренними. Несмотря на то, что комедия играет с клише, она иногда попадает в них. Например, когда перегруженные женщины внезапно начинают смеяться, кусая сладкий кекс в напряженный момент.

Кроме Пастернака, Лина Бекманн впечатляет в роли странной автомобильной продавщицы Биргит Кёльмеьер, у которой есть свои секреты: "Ты когда-нибудь лгал так глубоко, что не можешь выбраться?" Зиверс был бы хорошо знаком с этой ситуацией. Он не готов к ее заплетающемуся языку на коктейльной вечеринке: "Мне нужен мужчина. Мужчина, который хотя бы на одну ночь притворится, что любит меня".

По мере развития сюжета становится ясно: у всех есть секреты. И независимо от размера или масштаба лжи, в конце концов, все должны отвечать за свои действия.

Несмотря на то, что персонажи этой комедии принадлежат к разным нациям под зонтиком Европейского Союза, у них есть общая черта: все лгут.

В мире европейской политики навигация между правдой и обманом может быть столь же сложной, как и игра в покер Хайо Зиверса, требующая веры в свои выдумки для идеального блефа.

Читайте также: