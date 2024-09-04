Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиЕвропейский Союз

"Преобладает трепет": Пастевка кружит вокруг головы и плеч

 and  James Williams
Время чтения 2 минут

- "Преобладает трепет": Пастевка кружит вокруг головы и плеч

Идея о том, что правда коротконогая, не очевидна при взгляде на Хайо Зиверса (Бастиан Пастернак), чей рост составляет 1.90 метров. Напротив, большинство того, что выходит из его рта в комедии "Всё ложь", является ложью. Эта постановка, поставленная режиссёром Эриком Хафнером, будет транслироваться в четверг в 20:15 на ZDF.

В мире Зиверса правда "слаба, нестабильна и неустойчива". Поэтому он плетет бесконечные истории лжи в своей повседневной жизни. По словам его сына, "Папа говорит, что правда коротконогая, но на лжи можно бегать". Автомобильный продавец придумывает новые объяснения для опозданий на работу или неспособности достать желанные вьющиеся огурцы своей жены - якобы это напоминает венерическое заболевание.

Обманывая других

Он клянется в верности клиентам, а затем ловко выкручивается из сложных ситуаций. Даже его сын, хорошо знающий искусство обмана, не может обыграть его в покер. Секрет Зиверса в идеальном блефе? Верить в свои выдумки. Но одна ложь, в конце концов, необратима, и веревка затягивается.

В последнее время Пастернак взял на себя более отцовские роли, снявшись вместе с Анке Энгельке в новом сериале "Перфект верпаст" (Prime Video) и здесь, в "Всё ложь". Фоном ему служит хорошо. Будь то его актерское мастерство или тщательно продуманные сценарии сценариста Ральфа Хусманна, стратегия срабатывает.

Все сошли с ума?

Однако не каждый персонаж работает. Некоторые диалоги кажутся нарочитыми, реакции неискренними. Несмотря на то, что комедия играет с клише, она иногда попадает в них. Например, когда перегруженные женщины внезапно начинают смеяться, кусая сладкий кекс в напряженный момент.

Кроме Пастернака, Лина Бекманн впечатляет в роли странной автомобильной продавщицы Биргит Кёльмеьер, у которой есть свои секреты: "Ты когда-нибудь лгал так глубоко, что не можешь выбраться?" Зиверс был бы хорошо знаком с этой ситуацией. Он не готов к ее заплетающемуся языку на коктейльной вечеринке: "Мне нужен мужчина. Мужчина, который хотя бы на одну ночь притворится, что любит меня".

По мере развития сюжета становится ясно: у всех есть секреты. И независимо от размера или масштаба лжи, в конце концов, все должны отвечать за свои действия.

Несмотря на то, что персонажи этой комедии принадлежат к разным нациям под зонтиком Европейского Союза, у них есть общая черта: все лгут.

В мире европейской политики навигация между правдой и обманом может быть столь же сложной, как и игра в покер Хайо Зиверса, требующая веры в свои выдумки для идеального блефа.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Руководство по телевидению по средам
Культура

Руководство по телевидению по средам

20:15, кабель один, Звёздные войны: Последние джедаи, Эпическая научная фантастика - Руководство по телевидению по средам В то время как Республика, возглавляемая Леей (Кэрри Фишер), ведёт отчаянные стычки против Первого ордена, Рей пытается убедить унылого Лука Скайуокера (Марк Хэмилл) покинуть своё добровольное уединение. В конце концов, раскаявшийся Люк соглашается

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Пուցիչ из Франкфурта-на-Майне Петра Танци изучает цифровые платформы в поисках общения.
Культура

"Люди моего возраста слишком старые": смех от 81-летнего человека.

Во вторник на эпизоде 'Кто хочет стать миллионером?' при жизни телезрителей развернулось беспрецедентное противостояние молодых и старших положителей шейwear.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Изобелль Вивьен, в качестве плотника и влиятельного лица в социальных сетях, pôleнëт стереотипы,...
Культура

"Старые поколения воспринимают нас как под влиянием и колеблются в отношении трудоустройства".

Коллизия между представителями поколений бэби-бумеров и Z на ZDF: Шесть известных фигур из обеих возрастных групп обменялись мнениями о стереотипах в дискуссии 'Работали без устали! Вы же ленивы?'

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возможно, принц Гарри раздумывает о возвращении в Англию.
Культура

Есть ли подлинные намерения за его планами возвращения?

ССЫЛКИ УКАЗЫВАЮТ, ЧТО ПРИНЦ ХАРРИ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ С СВОЕЙСЕМЬЙ И СВОЕЙ РОДИНОЙ. НО ДОВЕРИЯ КО ТОМУ, ЧТО ЭТИ ГОВОРЯТ ИСТИНУ, НЕТ.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

42-летний мужчина под воздействием алкоголя врезался в дерево.
Федеральные земли Германии

42-летний мужчина под воздействием алкоголя врезался в дерево.

Сорок двухлетний человек выехал с дорогой на автомобиле возле Штральзунда. Последующий тест на алкоголь выявил его сильное опьянение.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Бывший генеральный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн в настоящее время дает показания в суде Volkswagen.
Экономика

Бывший генеральный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн в настоящее время дает показания в суде Volkswagen.

После прошествия времени после дизельного скандала начинается суд над бывшим членом совета директоров Volkswagen Винтеркорном. После ознакомления с обвинением в течение часов 77-летний мужчина выступает с желанием выразить свои мысли.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Мартин Хаберсаат выступает за решительное вмешательство правительства в сфере образования.
Федеральные земли Германии

Критикует недостаточное финансирование образовательных проектов: СПД

Депутат от SPD Мартин Хаберсаат критикует, что одну треть учащихся в северном регионе лишают справедливых возможностей получения образования по причине социальных факторов. Он призывает к финансовым вложениям.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно