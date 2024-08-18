- Премия зрителей фестиваля в Бад-Херсфелдере досталась Симону Зигаху

Приз зрительских симпатий на фестивале в Бад-Херсфельде 2024 года был присужден актеру Симону Зигаху за его роль Максимилиана «Макки» Мессера в «Трёхгрошовой опере». Это решение было принято зрителями посредством голосования, как объявили организаторы в воскресенье. В программу закрытия 73-го фестиваля была включена музыкальная комедия «А Chorus Line». Ранее Зигах уже получал премию «Херсфельд» в 2009 году за роль Полифема в «Одиссее» Торстена Фишера.

Фестивали в Восточной Гессен известны как одни из крупнейших и самых традиционных в Германии. Подробности программы 74-го фестиваля будут объявлены в конце октября.

В рамках 73-го фестиваля в Бад-Херсфельде в качестве заключительного представления была показана музыкальная комедия «А Chorus Line», продемонстрировав силу музыки. Впечатляющие музыкальные выступления Симона Зигаха принесли ему множество наград, в том числе за роль в «А Chorus Line».

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