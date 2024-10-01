Премия за выдающуюся культурную личность присуждена Джулии Робертс

Джулия Робертс получит престижную почетную премию «Сезар». Ее выдающиеся актерские таланты заслужили это признание.

Джулия Робертс получит значительную честь. Как сообщается на официальном сайте предстоящей 50-й церемонии вручения наград «Сезар», Робертс получит почетный «Сезар» - «Сезар д'Ор» - 28 февраля 2024 года.

Организация высоко оценила роль Робертс в международно признанной роли Вивиан Уорд в фильме «Красотка» 1990 года, режиссером которого был Гарри Маршалл. Этот знаковый фильм вывел Робертс на уровень глобальной суперзвезды. Ее очаровательная улыбка и блестящая игра вместе с Ричардом Гере очаровали зрителей.

Признание Робертс за ее будущий приз отмечает ее исключительный талант в «многих других работах». От комедийных ролей до драматических выступлений, таких как ее награда «Оскар» за роль в фильме «Эрин Брокович», Робертс неизменно демонстрирует высочайший уровень игры.

Больше, чем просто актриса

В пресс-релизе подчеркивается, что Джулия Робертс - это не просто кинозвезда. Она культурный икон, влияние которой распространяется далеко за пределы ее ролей на экране. Вне экрана Робертс глубоко вовлечена в благотворительные дела. В качестве посла ЮНИСЕФ она поддерживает многочисленные гуманитарные усилия по всему миру. Как экологический активист, она поделилась своим голосом в документальных фильмах о сохранении планеты и активно выступает за права женщин.

Робертс присоединится к distinguiished group с этой наградой. В последние годы почетный «Сезар» был вручен нескольким известным личностям. В 2022 году лауреат премии «Оскар» Кейт Бланшетт получила «Сезар д'Ор», за ней последовал режиссер Дэвид Финчер («7», «Семь») в 2023 году. В этом году обе французской актрисе Агнес Жауи и режиссеру «Оппенгеймера» Кристоферу Нолану была оказана такая же честь и они были рады получить это специальное признание.

Почетный «Сезар» Джулии Робертс будет вручен на церемонии в Голливуде, так как это престижное мероприятие часто привлекает международную аудиторию. Ее исключительные вклады в кино и общественную деятельность делают ее достойным получателем, еще больше закрепляя ее статус среди голливудских икон.

Читайте также: