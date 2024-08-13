- Премия Пола Селана для переводчиков Томас Вейлер

Переводчик Томас Вайлер получает премию Пауля Целана 2024 года за все свои произведения. Премия в размере €25,000 вручается ежегодно Фондом немецкой литературы за "выдающиеся переводы на немецкий язык". В письменном упоминании жюри отмечается, что разнообразное переводческое наследие Вайлера познакомило немецкоязычных зрителей с менее известной литературой из белорусского, польского и русского языков.

"Его переводы охватывают сложную прозу, требовательную детскую литературу и тонкую поэзию", - пояснило жюри. Родившийся в Черном лесу в 1978 году Вайлер получает награду в частности за свой перевод романа "Собаки Европы" Алхиерда Бахаревича. Книга сейчас запрещена в Белоруссии и классифицируется как экстремистская, согласно издательству Voland & Quist.

В этом году Гран-при Фонда немецкой литературы в размере €50,000 получает писательница Мартина Хэфтер. Один из самых престижных литературных наград Германии, премии будут вручены 21 ноября на Литературном коллоквиуме в Берлине.

Признание за переводы Томаса Вайлера выходит за рамки премии Пауля Целана, так как он также был удостоен различных наград и почестей за свой значительный вклад в переводческую литературу. Его переводы сыграли решающую роль в знакомстве немецкоязычных зрителей с менее известной литературой из белорусского, польского и русского языков, заслужив эти почести.

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