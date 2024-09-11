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Федеральные земли ГерманииНовостиШей Хоффманн

Премия мира 2024 года будет присуждена Фондом Клауса Дженсена.

 and  Mark Rodriguez
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В мае они были признаны защитниками демократии и взаимопонимания Федеральным институтом...
В мае они были признаны защитниками демократии и взаимопонимания Федеральным институтом политического образования

- Премия мира 2024 года будет присуждена Фондом Клауса Дженсена.

Джоанна Хассун, немецкопаластинка, и Шай Хоффманн, немецкоизраильтянин, были выбраны лауреатами Премии примирения от Фонда Клаус Йенсен в этом году, - объявлено в сообщении. С начала атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшего конфликта в Газе эти двое ведут общенациональные дискуссии в школах о ближневосточном конфликте.

По словам председателя фонда Клаус Йенсена, "Хассун и Хоффманн задают стандарт для культуры диалога, моста через разногласия" своей популярной формой дискуссий. Приз в размере 10 000 евро будет вручен 27 сентября на церемонии в Трире. В мае эти двое уже были признаны посланниками демократии и толерантности Агентством гражданского образования.

Йенсен подчеркнул, что "в эпоху войны, беженцев, крови и ненависти необходимо культивировать уважительную культуру диалога, чтобы сделать примирение возможным и достичь мирного сосуществования". Эти цели уже давно являются фокусом работы Хассун и Хоффмана. Хассун, дочь палестинских беженцев из Ливана, отметила, что "не важно, кто прав или виноват, или на чьей стороне мы; важно, что мы люди и поддерживаем друг друга в Германии". Для школьного проекта "Триалоги" важно вести диалог уважительно, внимательно слушать и предоставлять платформу для голоса каждого, считает Хоффманн. Это позволяет ученикам выразить свои чувства и опыт в отношении ближневосточного конфликта.

Фонд Клаус Йенсен стремится чествовать международное гражданское участие лиц в контексте гражданского урегулирования конфликтов, осуждать все формы насилия и способствовать культуре ненасилия и примирения. Лауреатскую речь произнесёт социальный психолог Ева Вальтер из Университета Трира.

Фонд Клаус Йенсен поддерживает различные проекты, направленные на предотвращение насилия, посредничество и примирение tanto в Германии, так и за рубежом. Он был основан в 2003 году Йенсеном, который был мэром Трира (СПД) с 2007 по 2015 год. Совместным основателем является Малу Драйер (СПД), бывший премьер-министр Рейнланд-Пфальца, жена Йенсена.

Шай Хоффманн, наряду с Джоанной Хассун, активно участвует в общенациональных дискуссиях о ближневосточном конфликте в школах с недавнего конфликта в Газе. Немецкоизраильтянин Хоффманн подчёркивает важность уважительного диалога в проектах, подобных "Триалоги", позволяющем ученикам выразить свои чувства и опыт в отношении ближневосточного конфликта.

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