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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Премьер-министр Вейл дистанцируется от заявлений СДПГ

Лидер аппарата СДПГ Кюхнер обозначает усиленную характеристику партии после выборов в Саξонию и Тюрингию. Даже премьер-министр Нижней Саксонии Вайль дает ясные комментарии по этому вопросу.

 and  Anne Legman
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Будущие выборы в Тюрингии и Саксонии - Премьер-министр Вейл дистанцируется от заявлений СДПГ

Региональный лидер Нижней Саксонии и председатель СДПГ Штефан Вайль, увидев предсказанные результаты выборов в Саксонии и Тюрингии, призвал национальную партию отреагировать. По его словам, согласно заявлению СДПГ в Нижней Саксонии, результат "явно" не соответствует претензии СДПГ на статус общенациональной партии во всей Германии.

"Подобно тому, как после европейских выборов, федеральной партии теперь предстоит насущный вопрос о том, как вернуть доверие граждан своей политикой, всего за год до федеральных выборов", - сказал Вайль. СДПГ теперь нужно "полностью сосредоточиться на выборах в ландтаг в Бранденбурге через три недели, где за СДПГ выступает опытный и высоко оцененный министр-президент Диетмар Вайдке", добавил Вайль.

Однако после этого "начнутся подготовки к федеральным выборам через год, и вместе с этим неизбежная задача для СДПГ - существенно повысить свои шансы на успех к тому времени".

На данный момент СДПГ в Тюрингии колеблется около 6,1-6,4 процента, что ниже худшего результата партии в Тюрингии в 2019 году (8,2). В Саксонии СДПГ, по прогнозам, достигнет 7,5-7,8 процента (2019: 7,7).

"В свете текущей ситуации в Тюрингии и Саксонии, выступление СДПГ на предстоящих выборах в ландтаг в этих регионах может стать критическим для ее позиции в общенациональной политической картине".

"Неблагоприятные результаты на недавних выборах могут потенциально повлиять на стратегию СДПГ на выборах в ландтаг в Нижней Саксонии, которые также скоро состоятся".

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