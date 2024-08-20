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Премьер-министр Стефан Вейл укрепляет поддержку Шолца (в этом контексте подразумевает поддержку или твердое положение за канцлером Олафом Шолцем)

Глава НСПД в Нижней Саксонии хвалит появие федерального канцлера на культурном мероприятии. В то же время Вайль призывает партнеров по союзникам в альянсе «маяк» согласовать их сотрудничество.

 and  Melissa Williams
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После посещения фольклорного мероприятия в Нижней Саксонии президентवेдомство Штефан Вайль похвалил...
После посещения фольклорного мероприятия в Нижней Саксонии президентवेдомство Штефан Вайль похвалил своего политического союзника, федерального канцлера Олафа Шольца.

Призывая своих товарищей-союзников - Премьер-министр Стефан Вейл укрепляет поддержку Шолца (в этом контексте подразумевает поддержку или твердое положение за канцлером Олафом Шолцем)

В интервью RTL/ntv Штефан Вайль, глава правительства Нижней Саксонии, выразил поддержку возможному переизбранию канцлера Олафа Шольца. "СДПГ выдвинет Шольца в качестве кандидата на пост канцлера на предстоящих федеральных выборах", - заявил Вайль. Он прокомментировал выступление Шольца в пивной палатке, неожиданном месте для него, сказав: "Шольц продемонстрировал уверенность и расставил правильные приоритеты, даже в такой неформальной обстановке". Вайль выразил уверенность в этом решении.

На фестивале народного искусства Stoppelmarkt в Вechта, Нижняя Саксония, в понедельник Шольц признался, что чувствовал большее волнение, произнося эту речь, чем на Генеральной Ассамблее ООН. Он разрядил обстановку с помощью самоиронии.

Во время интервью Вайль, лидер СДПГ в штате, признал необходимость улучшения сотрудничества в федеральном правительстве. "Трафик-лайт коалиция должна переработать свою презентацию и сотрудничество, если хочет завоевать голоса избирателей", - сказал Вайль. "В этом все и заключается". Как единый фронт, они должны эффективно работать вместе, чтобы заслужить хорошую оценку. "Если они смогут это сделать, тогда трафик-лайт коалиция имеет шанс. Если нет, это будет сложная задача".

Федеральное правительство, возглавляемое канцлером Олафом Шольцем, могло бы извлечь выгоду из улучшения презентации и сотрудничества в трафик-лайт коалиции, как предложил Вайль, глава правительства Нижней Саксонии. Это переработка является критически важной для завоевания голосов избирателей и получения хорошей оценки для коалиции, по словам Вайля.

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