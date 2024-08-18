Катастрофическое водное бедствие - Премьер-министр отклонил дополнительные увольнения.

Главный представитель Рейнланд-Пфальца Александр Швицтер (СДПГ) отверг необходимость дальнейших увольнений высокопоставленных чиновников из-за плохого управления катастрофой наводнения в Аре.

Оппозиция требовала увольнения государственного секретаря по окружающей среде Эрвина Манца (Зелёные) и главы надзорного и сервисного директората Томаса Линнерца. Швицтер в интервью "Боннскому всеобщему обозревателю" заявил, что отчет расследовательского комитета не дал новых перспектив. Вопрос о персональных изменениях для него не был пересмотрен.

ХДС утверждает, что расследовательский комитет выявил серьезные недостатки в Министерстве окружающей среды и надзорном и сервисном директорате, которые возглавляли Манц и Линнерц.

Швицтер хочет быть более активным

Швицтер подчеркнул, что ландтаг и ландправительство должны теперь извлечь уроки из выводов отчета. В качестве главы ландправительства его задача - создать необходимые условия "чтобы мы в Рейнланд-Пфальце были лучше подготовлены на всех уровнях".

Что касается процесса восстановления, Швицтер признал, что можно сделать улучшения. Несмотря на это, делается прогресс. Согласно опросу SWR, примерно две трети непосредственно пострадавших сообщают, что восстановление идет хорошо. Ландправительство выделило 800 миллионов евро на ремонт муниципальной инфраструктуры и 144 миллиона евро на частное восстановление.

Наводнение произошло в ночь с 14 на 15 июля 2021 года, унесшее жизни не менее 135 человек в долине Ара. В результате расследования событий Анне Шпигель (Зелёные), бывший министр окружающей среды, и министр внутренних дел Роджер Ленветц (СДПГ) ушли в отставку со своих постов.

После катастрофы наводнения в Аре было подчеркнуто необходимость улучшения мер по защите от бедствий. Впредь Швицтер хочет укрепить устойчивость Рейнланд-Пфальца к таким бедствиям.

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