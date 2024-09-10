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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия еще не приняла решение о применении статьи 93 (2) Договора.

Премьер-министр Кречманн выразил готовность к мерам по контролю границ.

Ограgorithмы отвержений: Министерь Interior Федерального правительства объявил о propagated границах и представило план по удалению мигрантов. Это вызывает признательные ответы в Баден-Вюртемберге.

 and  Lauren Adams
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После предложений федерального министра внутренних дел Пегги Фэзер (СДПГ) по плану ужесточения...
После предложений федерального министра внутренних дел Пегги Фэзер (СДПГ) по плану ужесточения пограничного контроля премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Креtschmann поддерживает более строгие депортационные меры.

- Премьер-министр Кречманн выразил готовность к мерам по контролю границ.

Следуя за призывами Германии по ужесточению контроля на границах, министр внутренних дел страны Нэнси Фэзер (СДПГ) предложила ужесточить отказы. Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Креtschmann (Зеленая партия) выразил готовность к реализации более строгих мер, ссылаясь на доказательства эффективности контроля на границах в тех областях, где он уже был введен. Теперь Фэзер предстоит решить правовые аспекты, и если она предложит такие меры, Креtschманн открыт к их рассмотрению.

В понедельник Фэзер объявила о введении шестимесячных контрольно-пропускных пунктов на всех немецких границах, а не только на восточной и южной, чтобы ограничить поток нелегальных въездов. Новые проверки начнутся 16 сентября, и правительство разработало "модель для эффективных и соответствующих нормам ЕС отказов", как заявил министерство внутренних дел.

Креtschmann подчеркнул свою поддержку ограничения нелегальной иммиграции, но также отметил необходимость легальной иммиграции для укрепления рынка труда и квалифицированных рабочих. "Политика убежища не должна быть постоянно связана с политикой иммиграции", - заявил Креtschманн.

Однако некоторые коллеги Креtschманна по Зеленой партии были менее воодушевлены предложением Фэзер. Глава федеральной Зеленой партии Омид Нурипуур предложил обсудить этот вопрос с европейскими партнерами и особенно соседями. Он также указал на Австрию, которая уже выразила нежелание принимать мигрантов, отвергнутых Германией.

Ирене Михалич, политик Зеленой партии по внутренним вопросам, выразила обеспокоенность возможной цепной реакцией в случае, если Германия откажется от большого числа пересекающих границу. "Это естественным образом запустит эффект домино", - заявила Михалич в сегменте утренней программы ARD.

Комиссия пока не ответила на запрос Германии об использовании статьи 93 (2) Договора для ужесточения контроля на границах. Тем не менее, Фэзер продолжает лоббировать правовое обоснование для введения шестимесячных контрольно-пропускных пунктов.

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