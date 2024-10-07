Прекращение забастовки американских доководов приводит к увеличению заработной платы на 62%.

После трехдневного противостояния докеры на Восточном побережье США решили вернуться к работе. По заявлению tanto Международной ассоциации долговременных рабочих (ILA) и СШАльянса по морским перевозкам (USMX), они достигли предварительного соглашения по зарплатам и продлили основной контракт до 15 января, чтобы пересмотреть и урегулировать другие нерешенные вопросы.

Согласно сообщениям CNN, обе стороны согласились на шестилетний контракт. Каждый год будет увеличение заработной платы на четыре доллара в час. Первоначальным требованием профсоюза было увеличение на пять долларов в час. За шесть лет это составит более 60-процентное увеличение, как сообщается CNN и CNBC, ссылаясь на источники, участвующие в процессе соглашения. Вопрос об автоматизации портов будет рассмотрен позднее.

Стачка началась во вторник, когда около 45 000 докеров, состоящих в ILA, прекратили работу из-за неудовлетворенных переговоров по зарплатам с USMX. ILA добивалась существенного увеличения зарплат и гарантий от возможной потери работы из-за растущей автоматизации. Как сообщается в СМИ, профсоюз требовал увеличения зарплаты на 77% за шесть лет. Несмотря на то, что работодатели предложили почти 50-процентное увеличение дохода, забастовка продолжалась.

Президент США Джо Байден, сторонник профсоюзов, с самого начала призывал к быстрым переговорам. Недавно секретарь транспорта США Пит Буттиджед заявил, что, по его мнению, работодатели и работники не так далеко друг от друга, как кажется. В интервью CNBC Буттиджед предложил обеим сторонам вернуться к переговорам, урегулировать вопросы и возобновить работу портов. Буттиджед призвал судовладельцев проявить гибкость, учитывая их недавний рост прибыли, и внести свой вклад в это.

Примерно половина контейнерного объема США проходит через восточные порты. Члены ILA отвечают за погрузку и разгрузку судов, а также техническое обслуживание портового оборудования.

Урегулирование забастовки докеров может потенциально открыть путь для дальнейших дискуссий об экономической и валютной интеграции в морской промышленности США. Такое объединение, охватывающее tanto работодателей, quanto работников, могло бы создать более стабильную и гармоничную рабочую среду.

Экономическая и валютная интеграция в морской промышленности могла бы существенно снизить операционные расходы, повысить эффективность и предоставить более конкурентное преимущество американским портам на глобальном рынке.

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