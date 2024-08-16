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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Прекращение сноса охлаждающих сооружений

Вечером планируется разрушить градирни ядерной электростанции Графенрайфельд. Тем не менее, позднее находится человек в запретной зоне станции

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Несмотря на многочисленные попытки, разбор конструкций охлаждения заброшенной АЭС все еще не был...
Несмотря на многочисленные попытки, разбор конструкций охлаждения заброшенной АЭС все еще не был проведен

- Прекращение сноса охлаждающих сооружений

Перед запланированным сносом двух выведенных из эксплуатации блоков АЭС Grafenrheinfeld в Баварии, в районе города Schweinfurt, работы были временно приостановлены. Как заявил представитель полиции, в охранной зоне был замечен человек на проводе высоковольтной линии. Точное время возобновления сноса остается неопределенным.

По словам представителя полиции, на место выехала автолестница пожарной службы, а также направлены спасательные команды для работы на высоте. После того, как человека с линии удастся зафиксировать, снос можно будет продолжить. Однако, если зона не будет освобождена до 9 часов вечера, потребуется переоценка ситуации.

Точное количество взрывчатых веществ, используемых для сноса 34 000 тонн железобетона, металла и пластика, не разглашается. Для безопасности в районе реки Майн установлены ограничения.

Часто задаваемые вопросы о сносе

Представитель полиции подтвердил, что спасательная операция продолжается, добавив, "Мы запросили специализированную помощь из-за местонахождения человека на проводе высоковольтной линии". После безопасного удаления человека и отключения линий снос может быть возобновлен, как было указано, "Мы готовимся к возможному возобновлению работ после безопасного удаления человека и, при необходимости, отключения линий".

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