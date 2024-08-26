- Прекращение обучения и присутствие правоохранительных органов в учебном заведении в Дюссельдорфе.

В Дюссельдорфе из-за неопределенного инцидента сегодня приостановлена работа образовательных учреждений. Представитель правоохранительных органов обозначил ситуацию как "связанную с безопасностью", подтвердив присутствие на месте. Сначала они не стали разглашать дополнительную информацию. Сообщение на портале коммуникации школы объявило о закрытии из-за "риск-ситуации". По словам представителя правоохранительных органов, каждое образовательное учреждение самостоятельно принимает решение о приостановке работы, что и было сделано здесь. Ранее об этом сообщала "Рейнская почта".

Пострадавшая школа была вынуждена приостановить свою деятельность в рамках общегородского закрытия образовательных учреждений. Родителей уведомили о закрытии школы через портал коммуникации из-за "риск-ситуации".

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