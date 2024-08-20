- Прекращение экспериментальных полетов для последнего Boeing 777X после сообщений о повреждении.

Боинг столкнулся с новой проблемой: производство приостановило испытательные полеты модели 777X, задержанной на долгие годы, из-за обнаруженных повреждений в месте соединения двигателя и крыла. Во время плановой проверки выяснилось, что определенная деталь не работает так, как должна, заявил производитель.

Как сообщалось ранее на авиационном сайте "The Air Current", один из испытательных самолетов версии 777-9 получил поврежденную деталь крепления, соединяющую двигатель и крыло. Ранее этот самолет совершил полет продолжительностью более пяти часов из Гавайев. Согласно сообщениям, трещины были обнаружены в той же детали на других испытательных самолетах 777-9.

Боинг не предоставил этих подробностей, но уточнил, что в любом случае не было запланировано никаких ближайших полетов с другими испытательными самолетами. Неисправная деталь используется только в 777-9. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) было уведомлено.

Боинг представил 777X как преемника широко используемой модели 777 в 2013 году, первоначально запланировав ее ввод в эксплуатацию в 2020 году. С тех пор Boeing неоднократно откладывал дату запуска до 2025 года. 777-9 должен стать большей версией самолета. Кроме того, Boeing в настоящее время ждет одобрения на новые версии своего среднемагистрального самолета 737 Max.

Поврежденная деталь с трещинами была найдена и на других испытательных самолетах 777-9, что свидетельствует о распространенности проблемы за пределами первоначально пострадавшего самолета. Тем не менее, Boeing подтвердил, что нет никаких ближайших планов полетов для других испытательных самолетов, на которых эта 'другая' специфическая деталь используется только в модели 777-9.

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