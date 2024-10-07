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Предыдущие игроки НФЛ Чед "Охоцинко" Джонсон и Джеймс Харрисон готовятся к экспозиционному бою на арене ММА.

Бывшие игроки NFL Чед "Ochocinco" Джонсон и Джеймс Харрисон рассказали о своих планах провести исполнительный поединок смешанных единоборств (MMA) против друг друга в Новом Орлеане, сообщение они разместили на своих социальных сетевых платформах в среду.

 and  Ksenia Johnson
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Бывшие футболисты НФЛ Чад Джонсон, известный как "Очосико", и Джеймс Харрисон планируют провести...
Бывшие футболисты НФЛ Чад Джонсон, известный как "Очосико", и Джеймс Харрисон планируют провести бой в ММА в следующем году

Предыдущие игроки НФЛ Чед "Охоцинко" Джонсон и Джеймс Харрисон готовятся к экспозиционному бою на арене ММА.

Джонсон изначально поделился новостью о предстоящем бое, запланированном до Суперкубка LIX, в X, ранее известном как Twitter, выразив свой энтузиазм фразой "Я так взволнован!"

Продолжительность боя, похоже, является предметом спора. Сначала Джонсон заявил, что это будет трехраундовый бой, ноHarrison позже настаивал на пяти раундах.

Парочка уже вовсю обменивается словесными ударами, с Джонсоном, сказавшим Харрисону: "Я вырублю тебя в первом раунде, остальное не имеет значения".

Харрисон ответил: "После меня ты не сможешь стоять".

Этот потенциальный бой не станет первым опытом Джонсона в ринге. В 2021 году он принял участие в четырехраундовом боксерском матче против бойца MMA и боксера Брайана Максвелла в подкарде боя Флойда Мейвезера Jr. против Логана Пола.

Джонсон провел 11 лет в NFL, большую часть времени играя за Cincinnati Bengals. Он завершил свою карьеру в New England Patriots.

За свою 166-матчевую карьеру Джонсон набрал 766 приемов на 11 059 ярдов и 67 тачдаунов, шесть раз попадая в Про-бowl и трижды получая статус первой команды All-Pro.

С другой стороны, Харрисон провел 15-летнюю карьеру в NFL, в основном играя за Steelers. Известный своим устрашающим оборонительным стилем, он выиграл два Суперкубка с командой и был назван Лучшим защитником NFL в 2008 году. Он пять раз попал в Про-бowl и дважды получил статус первой команды All-Pro.

Он также представлял Cincinnati Bengals в 2013 году, прежде чем вернуться в Steelers. Он сыграл один матч с Patriots в 2017 году, прежде чем уйти на пенсию.

За свою 193-матчевую карьеру Харрисон набрал 84,5 сэков и восемь перехватов.

Энтузиазм Джонсона по поводу предстоящего боя очевиден, так как он упомянул, что это отличная возможность продемонстрировать свои навыки в мире спорта.

Этот захватывающий спортивный evento должен проверить как Джонсона, так и Харрисона, когда они готовятся к пятираундовому поединку.

Джонсон ранее занимался боксом, участвуя в матче против Брайана МакмаílлI в 2021 году.

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