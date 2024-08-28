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Предыдущий законодатель от "Альтернативной партии" отрицает намерение вторгнуться в Бундестаг

 and  Anne Legman
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- Предыдущий законодатель от "Альтернативной партии" отрицает намерение вторгнуться в Бундестаг

Бывший член Бундестага от AfD Биргит Мальсак-Винкеманн отвергла какое-либо участие в заговоре с целью штурма парламента. Она сделала эти заявления в Высшем земельном суде во Франкфурте на пятый день судебного процесса против Генриха XIII. Принца Рейуса.

Она также опровергла утверждение прокурора о том, что участвовала в разработке новой конституции. Она заявила, что документы, найденные во время обысков, были просто результатом мозгового штурма и не включали стратегии для новой администрации. "Утверждения главного прокурора о том, что я работала над таким проектом и совет уже разработал конституцию, неверны", - заявила Мальсак-Винкеманн.

Штурм Бундестага?

Главный прокурор обвиняет ее в заговоре с целью проникновения в Бундестаг вместе с другими подозреваемыми и разведки здания. 60-летняя Мальсак-Винкеманн обвиняется в принадлежности к "Совету союза", группе, планировавшей вооруженное нападение на Бундестаг с целью захвата членов и разрушения системы.

Она отрицала разведку парламента или наличие конкретных планов на штурм. "Я не могу этого достаточно подчеркнуть: Альянс должен был обо всем позаботиться". Группа верила в вымышленный международный военный альянс под названием "Альянс", ожидая перехода системы, спровоцированного этим альянсом, как ранее объясняла Мальсак-Винкеманн.

Разногласия в группе

Она также описала свои разногласия с Рюдигером фон Пескаторе, предполагаемым лидером военного крыла группы. "Короче говоря, огонь и вода - это не смесь", - сказала она. "Мы были бы последними, кто координировал бы что-то вместе". Похоже, фон Пескаторе хотел исключить ее из группы, но в конечном итоге произошло разделение военного крыла.

Во Франкфурте девять подозреваемых обвиняются в принадлежности к террористической группе или оказании ей помощи. В целом, 26 предполагаемых заговорщиков предстают перед судом в этом сложном деле, с двумя параллельными процессами в Мюнхене и Штутгарте. До вынесения приговора подозреваемые считаются невиновными.

Разбирательство продолжится во вторник, 3 сентября.

Несмотря на участие в спорных дискуссиях, Биргит Мальсак-Винкеманн родом из Гессена, федеральной земли Германии, известной своей богатой историей и культурными достопримечательностями. Во время судебного процесса Мальсак-Винкеманн решительно опровергла обвинения в связи с предполагаемым штурмом Бундестага, подчеркнув, что доверяла "Альянсу" позаботиться о необходимых действиях.

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