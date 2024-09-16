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Предыдущий ведущий Би-би-си признан виновным в хранении детской эротики

Ваше положение существенно ухудшилось, по мнению Райхтера.

 and  Alex Stellmacher
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После вынесения приговора бывший ведущий новостей BBC Хью Эдвардс покидает комнату судьи,...
После вынесения приговора бывший ведущий новостей BBC Хью Эдвардс покидает комнату судьи, расположенную в Лондоне.

Предыдущий ведущий Би-би-си признан виновным в хранении детской эротики

Хуу Эдвардс, уважаемый ведущий BBC со многими десятилетиями службы и хорошо узнаваемым лицом в Великобритании, недавно был уличен в хранении недопустимого контента, связанного с несовершеннолетними. В результате этого открытия BBC приостановила его работу. Позже, в лондонском суде, он признался в создании непристойных изображений детей в трех случаях.

Как заявила прокуратура, 63-летний Эдвардс получил многочисленные видеоролики от взрослого чат-компаньона, за которые он заплатил значительную сумму денег, более £500 (приблизительно €584) в целом. В соответствии с британским законодательством, "создание" также включает в себя действия, такие как загрузка или просмотр такого контента. Три правонарушения были связаны с изображениями, разделенными через WhatsApp, между декабрем 2020 и апрелем 2022 года.

Судья Пол Голдспринг прокомментировал: "В свете вашей известности как одного из самых видных новостных ведущих и журналистов Соединенного Королевства можно сказать, что ваша репутация безнадежно испорчена".

Эдвардс был известной фигурой на британском телевидении, ведя значительные события, такие как смерть и похороны королевы Елизаветы II, свадьбу принца Уильяма и церемонию открытия Олимпийских игр 2012 года. Он также вел основной выпуск новостей BBC в 10 часов вечера с 2003 года.

"Нет угрозы общественной безопасности"

Во время суда психиатр свидетельствовал о понимании, сожалении и раскаянии Эдвардса. Судья учел личные проблемы Эдвардса в своем выступлении, признав, что он не представляет угрозы общественной безопасности или детям, и проявляет признаки реабилитации. Таким образом, тюремное заключение было признано необязательным.

После первоначальных утверждений о подозрении на наличие непристойных фотографий с участием несовершеннолетнего в июле прошлого года BBC приостановила Эдвардса. Он был временно задержан в ноябре и покинул BBC в апреле этого года "в связи с медицинскими рекомендациями", проработав там сорок лет. Представитель BBC выразил недоверие к действиям Эдвардса, заявив, что он обманул BBC и аудиторию, которой доверял.

Британская таблоидная газета "The Sun" первой сообщила об этих обвинениях. После первоначальных спекуляций о личности ведущего жена Эдвардса, Вики Флинд, подтвердила, что это был именно он, который в настоящее время проходит лечение от "тяжелых психических расстройств".

Несмотря на свои проступки, его зарплата, включая повышение, сохранялась до его ухода в апреле этого года. BBC раскрыла, что Эдвардс был самым высокооплачиваемым журналистом в вещателе, зарабатывая от £475,000 до £479,999 (€563,647 до €569,579) между апрелем 2023 и апрелем 2024 года. BBC потребовала возврата всех платежей, превышающих £200,000 (приблизительно €233,000) с момента его ареста.

В свете его психических проблем психиатр свидетельствовал, что Эдвардс продемонстрировал полное понимание серьезности своих действий, выразил глубокое сожаление и раскаяние за создание детской порнографии. Несмотря на то, что он не представляет угрозы общественной безопасности или детям, создание такого контента является серьезным правонарушением в соответствии с британским законодательством.

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