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Предыдущий тренер Гласнер намерен перевести Лакруа из Вольфсбурга в Лондон.

 and  James Williams
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Ожидаемый Союз: бывший тренер Вольфсбурга Оливер Гласснер намеревается подписать защитника-дамну...
Ожидаемый Союз: бывший тренер Вольфсбурга Оливер Гласснер намеревается подписать защитника-дамну VfL Максенса Лакруа для Кристал Пэласе в рамках Английской Премьер-лиги

- Предыдущий тренер Гласнер намерен перевести Лакруа из Вольфсбурга в Лондон.

Глазер, бывший тренер Вольфсбурга, заинтересован в приобретении Максене Лакора, защитника ВФЛ, для Кристал Пэлас в АПЛ, согласно многочисленным источникам.

24-летний француз Лакора связан с Вольфсбургом до июня 2025 года, но он выражает желание уйти этим летом. Лакора отклонил предложение продлить контракт с командой Бундеслиги. ВФЛ предпочел бы сохранить защитника, но они могут получить трансферную сумму за него только в этом году.

Глазер работал в Вольфсбурге с 2019 по 2021 год и возглавил Кристал Пэлас в феврале. Лондонский клуб ищет усиление защиты, так как датский международный игрок Йоаким Андерсен, по сообщениям, переходит в ФК Фулхэм, а английский участник Евро Марк Гейхи привлекает интерес Ньюкасл Юнайтед. Говорится, что Лакора - главный выбор Глазера.

В настоящее время ВФЛ Вольфсбург пытается удержать Максене Лакора, несмотря на его желание уйти этим летом, так как защитник отклонил предложение продлить контракт с клубом. Глазер, бывший тренер ВФЛ Вольфсбург и нынешний менеджер Кристал Пэлас, якобы заинтересован в приобретении Лакора для своей команды АПЛ.

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