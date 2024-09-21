Предыдущий руководитель снова посещает компанию Nike

Nike переворачивает страницу, назначив нового главу, возвращая проверенную руку изнутри компании. Гигант кроссовок, ведущий ожесточенную борьбу с Adidas, готовится принять обратно ветерана Эллиотта Хилла в качестве своего нового генерального директора, сменив Джона Донохью. Хилл провел более трех десятилетий в американском спортивном гиганте, продвигаясь по карьерной лестнице от руководящих позиций в Европе и Северной Америке до выхода на пенсию в 2020 году.

Текущий CEO Донохью, вступивший в должность в начале 2020 года после руководства торговой платформой eBay, останется на борту в качестве советника до конца января, чтобы помочь в переходе. Стратегия Донохью включала ориентацию на прямые продажи, что привело к тому, что полки стали делиться с товарами конкурентов.

Nike сталкивается с сильной конкуренцией, особенно на американском рынке, где более модные и современные бренды, такие как Hoka от Deckers и On, поддерживаемые швейцарской теннисной звездой Роджером Федерером, обрели популярность. Кроме того, он сталкивается с серьезным вызовом со стороны популярных ретро-моделей Adidas, таких как "Сamba" и "Gazelle", которые помогли перевернуть страницу для немецкого бренда после скандального расставания с рэпером-дизайнером "Йе" (Канье Уэстом). Аналитики считают, что может потребоваться время, чтобы Nike обновил свой спрос с помощью инновационных продуктов и новых линий.

Новый старт с внутренними знаниями

Новому CEO также предстоит успокоить некоторых партнеров и возродить отношения с ними, считает Дэвид Свартц, старший аналитик Morningstar Research. Из-за потерь клиентов и отмененных продуктов за годы некоторые дилеры обуви испытывали недовольство, отметил Свартц. Однако он считает это положительным шагом. "Кажется, Nike хочет вернуть человека с обширным опытом и интимным пониманием своих проблем, в отличие от Джона Донохью, который вошел в индустрию без такого опыта", - сказал Свартц.

Джессика Рамирес из Jane Hali & Associates разделяет мнение Свартца, считая смену руководства положительным сигналом. Хилл, начавший свою карьеру в Nike в 1988 году в качестве стажера и заняв 19 разных ролей в компании до выхода на пенсию, имеет глубокую связь с брендом.

Возвращение Хилла на вершину напоминает нам о бывшем CEO Disney Бобе Игере, который вернулся из отставки в 2022 году, чтобы сменить своего преемника, что привело к росту стоимости акций Disney. После объявления о назначении Хилла акции Nike выросли на 8% в послеhours торговле.

Экономические вызовы, с которыми сталкивается Nike, включая конкуренцию со стороны новых брендов и необходимость обновления спроса на инновационные продукты, делают возвращение Эллиотта Хилла в качестве CEO стратегическим шагом для экономики компании. С его обширным опытом и глубокой связью с брендом назначение Хилла, скорее всего, поможет укрепить отношения с партнерами и потенциально усилить финансовые показатели Nike.

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