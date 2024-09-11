Предыдущий преступник получил рекордную компенсацию в США.

В течение почти десяти лет, после того как его обвинили в причастности к убийству 2008 года, которого он не совершал, американцу Марселю Брауну была присуждена компенсация в размере 50 миллионов долларов (около 45 миллионов). Федеральный суд в Чикаго вынес это существенное решение, сделав Брауна получателем крупнейшей выплаты за неправомерное осуждение в истории США, как сообщает юридическая фирма Loevy & Loevy.

Брауну, 34-летнему афроамериканцу, изначально назначили тюремный срок в 35 лет. Суд признал его соучастником убийства 19-летнего. Однако обвинения против него были сняты в 2018 году, что привело к его освобождению из тюрьмы. Его юридическая команда успешно доказала, что сотрудники правоохранительных органов получили его признание незаконными методами.

В соответствии с данными юридической фирмы Loevy & Loevy, полиция подвергла Брауна 30-часовому непрерывному допросу без еды и сна, пытаясь получить признание. Они отказались соблюдать его право на защиту, отклонив его многочисленные запросы, в том числе не позволяя ему связаться с адвокатом. После двухнедельного судебного разбирательства жюри единогласно пришло к выводу, что признание Брауна было подавлено, а доказательства были сфальсифицированы. Ему была выплачена компенсация в размере 10 миллионов долларов за время между его заключением и осуждением, а также дополнительные 40 миллионов долларов за годы, проведенные им в тюрьме.

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с этим делом, подчеркнув важность соблюдения прав человека и проведения справедливых судебных процессов. После своего освобождения Марсель Браун добивался справедливости в Европейском суде по правам человека, ссылаясь на нарушение своих прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

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