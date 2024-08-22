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Предыдущий помощник Клоппа переходит в уважаемые круги

 and  Grigoriy Williams
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Предыдущий помощник Клоппа переходит в уважаемые круги

Также, 29 команд уже гарантировали себе место в Лиге чемпионов. Оставшиеся семь мест будут определены в плей-офф. Линдерс, бывший ассистент Клоппа, мог сделать значительные шаги в первом матче. Галатасарай также имеет шанс, благодаря бывшему игроку Дортмунда.

В первом матче плей-офф Линдерс и его команда РБ Зальцбург одержали победу над Динамо Киев со счетом 2:0 (1:0), что поставило их в выгодное положение для следующего матча. Голы от Нене (29') и пенальти от Кьяергарда (49') закрепили победу за Зальцбургом, который стремится к своему шестому подряд появлению в Лиге чемпионов. Линдерс работал с Клоппом в Ливерпуле с 2015 по 2024 год, с шестимесячным перерывом в 2018 году.

Молодёжный клуб Берн, чемпион Швейцарии, победил в домашнем матче против Галатасарая со счетом 3:2 (2:0). Двойной гол Монтейро (3/45+4) казалось бы, решил исход матча, но бывший нападающий Дортмунда Бацуайи (66/72) возродил надежды. В итоге решающий пенальти Угринича (86.) принес узкую победу.

Спарта Прага и ФК Мидтьюлланд вышли в следующий раунд, победив Мальмё ФФ со счетом 2:0 (1:0) и сыграв вничью 1:1 (0:0) со Словацким Славией, соответственно.

С 29 уже квалифицированными командами для нового розыгрыша Лиги чемпионов, в общей сложности 36 стартовых команд вместо обычных 32, последние семь участников будут определены через семь плей-офф-матчей. Динамо Загреб и ОСК Лилль уже сделали шаг вперед со своими победами в первом матче в среду. Возвращающиеся матчи состоятся 27 и 28 августа. Пять немецких команд уже гарантировали себе места: чемпионы Байер Леверкузен, ВФБ Штутгарт, Бавария Мюнхен, РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд. Жеребьевка группового этапа состоится 29 августа.

В предстоящих возвращающихся матчах 27 и 28 августа команды, такие как РБ Зальцбург, чей тренер Линдерс работал с Клоппом в Ливерпуле, стремятся гарантировать себе шестое подряд появление в Лиге чемпионов после своей победы со счетом 2:0 в первом матче. Несмотря на двойной гол Монтейро в первом матче, Галатасарай все еще имеет шанс в своем плей-офф-матче против чемпионов Швейцарии Молодёжный клуб Берн, надеясь квалифицироваться в престижную Лигу чемпионов.

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