Предыдущий Парень из группы Danity Kane подал обвинения в сексуальном домогательстве против Шона "Дидди" Комбса в новом судебном процессе

Дополнительный иск утверждает, что Ричард свидетельствовал о жестоких нападениях Комбса на его бывшую партнершу Касси Вентру, в том числе случаи, когда Ричард якобы видел, как Комбс душит, душит, бьет, бьет и бьет Вентру различными предметами.

В документе упоминается, что мисс Ричард часто пыталась вмешаться, предлагая мисс Вентру помощь и поощряя покинуть мистера Комбса. Однако каждый раз, когда она пыталась помочь, Комбс узнавал и реагировал гневно, угрожая жизни мисс Ричард фразами вроде 'ты хочешь умереть сегодня', 'Я делаю людей невидимыми' и 'Я устраняю людей'.

Эрика Вольф, адвокат Комбса, оспорила эти утверждения, предположив, что Ричард пытается извлечь финансовую выгоду из их 20-летней дружбы.

"Жаль, что мисс Ричард бросила их дружбу, пытаясь шантажировать его, но мистер Комбс с уверенностью придерживается правды и с нетерпением ждет возможности доказать это в суде", - отмечено в заявлении Вольфа.

Комбса видели на видео 2016 года, выпущенном CNN, где он физически издевается, толкает, тащит и пинает Вентру. Ранее Комбс опровергал обвинения Вентру в избиении, которые стали частью федерального иска, поданного Вентру в ноябре 2023 года.

Два дня после публикации видео Комбс извинился за свои действия, показанные на видео.

Адвокат Вентру отказался комментировать предполагаемые случаи насилия, указанные в иске Ричард.

Кроме того, Ричард обвинила бывшего главу Interscope Records Джимми Айовина в том, что он свидетельствовал об одном случае жестокого обращения Комбса с Вентурой, и что компания знала, что Комбс опасен с женщинами и склонен к физическому насилию в общественных местах.

Interscope, Bad Boy Entertainment и Combs Enterprises указаны в качестве ответчиков в иске, в то время как Айовин не указан в качестве ответчика.

CNN пыталась связаться с представителями Айовина и Interscope Records, но пока не получила ответа.

Обвинения

Ричард появилась в "Making the Band" в двух сезонах и спин-оффе "Making His Band", которые выходили на MTV в середине и конце 2000-х годов. Позже она вернулась в качестве судьи в перезапуске сериала в 2020 году.

Danity Kane выпустила два альбома в 2006 и 2008 годах соответственно. Группа распалась в 2009 году.

Большинство обвинений Ричард основаны на ее опыте работы над телешоу и время, проведенное в музыкальных группах.

Иск утверждает, что Комбс часто называл пятерых женщин "бitches" и "hoes" и унижал их внешний вид. Во время пребывания в группах Ричард утверждает, что Комбс требовал, чтобы она жила в его различных резиденциях и студиях, лишая ее и ее коллег по группе таких необходимых вещей, как достаточная еда и сон.

В иске подробно описан предполагаемый инцидент в 2008 году, когда Комбс провел деловую встречу с Ричард в своем доме в Майами, одетый только в нижнее белье. Когда Ричард попросила его одеться, он якобы отказался, сказав: "Это мой черт возьми дом".

Комбс сформировал музыкальный трио под названием Diddy – Dirty Money с Ричард и артисткой Каленной Харпер в 2009 году. Эта группа распалась в 2012 году.

В ходе работы с Комбсом в этом качестве Ричард якобы свидетельствовала о нескольких случаях физического насилия Комбса против Вентру. После одного из этих случаев Ричард утверждает, что видела, как Комбс швырнул горячую сковороду с яйцами в Вентру, что Комбс назвал "спором влюбленных". Затем он пригрозил Ричард, сказав: "Если ты скажешь что-нибудь, будут последствия".

Иск утверждает, что "люди пропадают" в ответ на эту угрозу, и что Ричард действительно боялась, что Комбс выполнит свои угрозы.

Ричард также утверждает, что она была заперта в заблокированном автомобиле более двух часов в декабре 2010 года без тепла и доступа к своим личным вещам перед выступлением на Saturday Night Live.

Ричард снова работала с Комбсом в 2020 году в качестве судьи в перезапуске "Making the Band", и летом 2023 года в качестве композитора одной из песен, представленных на альбоме Комбса "The Love Album: Off the Grid". В соответствии с иском, Ричард не получила оплаты за свою работу над этой песней.

Ричард требует компенсации и суда присяжных.

Текущие правовые проблемы

Иск является одним из десяти, поданных против Комбса с ноября 2023 года, и девятым, в котором утверждается сексуальное насилие. Другой иск обвинял его сына Кристиана Комбса в сексуальном насилии, и Сэна Комбса обвиняли в пособничестве. Оба Комбса и его сын опровергли выдвинутые против них обвинения.

Его адвокаты подали ходатайства об отказе от многих обвинений против него.

Правовые проблемы, с которыми Комбс сталкивается в настоящее время, являются чисто гражданскими делами, но, как сообщается в CNN в мае, федеральные чиновники готовят Большое жюри, якобы информированные источники упоминали, что Министерство юстиции США, возможно, продвигается к тому, чтобы предъявить обвинения Комбсу.

Несмотря на продолжающееся расследование, пока нет никаких признаков обвинительного заключения в отношении Комбса.

Алли Розенблум из CNN внесла вклад в эту статью.

Несмотря на текущие правовые проблемы и обвинения в физическом насилии, Сэна Комбса продолжает участвовать в индустрии развлечений. Его альбом "The Love Album: Off the Grid" включает песню, написанную одной из его обвинительниц, которая утверждает, что не получила оплату за свою работу.

Фанаты и критики все больше смотрят на реакцию индустрии развлечений на эти серьезные обвинения, задаваясь вопросом, повлияют ли они на карьеру Комбса в развлечениях.

Читайте также: