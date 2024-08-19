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Предыдущий лидер "Баварии" Оливер Кан стремится стать владельцем клуба.

 and  James Williams
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Предыдущий лидер "Баварии" Оливер Кан стремится стать владельцем клуба.

До победного празднования титула мюнхенцами в мае 2023 года председатель совета директоров Оливер Кан прощался с трибун драматично. Сейчас бывший голкипер размышляет о возвращении, и оно, скорее всего, будет таким же драматическим.

Более чем через полтора года после ухода с поста главы совета директоров немецкого футбольного гиганта "Баварии" Оливер Кан задумывается о возвращении в футбол, но уже в качестве владельца клуба. "Я очень погружен в тему инвестиций в клубы. Если все сложится, я не исключаю этого", - сказал бывший капитан сборной в интервью "Кикеру".

"Инвестировать в футбол - это не то же самое, что ввинчивать болты. Это о культуре, идентичности и сообществе", - объяснил Кан свои амбиции: "Как очень предпринимательский человек, я люблю продвигать вещи, которые не обязательно связаны с футболом. Но футбол - это моя генетика".

Именно поэтому Кан не утратил интерес к футболу после Мюнхена. Ему нужен был перерыв, но затем он начал свои путешествия. "Я посетил США, Саудовскую Аравию или Индию, чтобы почувствовать футбол там", - сказал он. Его визит в Саудовскую Аравию в октябре 2023 года тогда вызвал резонанс. Он тогда пояснил, что мир "немного сложнее", чем некоторые представляют. "Это не просто черное и белое", - объяснил Кан, который уже помогал Саудовской Аравии в тренировке вратарей перед чемпионатом мира 2018 года.

Уроки, которые Оливер Кан может извлечь из опыта Дэвида Бекхэма

Для своих будущих планов Кан черпает вдохновение в обязательствах бывших мировых звезд. "Если я вижу, что Жерар Пике собрал 60 миллионов евро от инвесторов для своей 'Королевской лиги', это впечатляет", - привел пример Кан. Он также восхищается ролью Дэвида Бекхэма в качестве босса американской команды "Интер Майами" с суперзвездой Лионелем Месси как потенциального образца для подражания: "Его участие демонстрирует, что сильная связь между инвестициями и спортивной экспертизой может принести клубу многочисленные преимущества".

Кан также выступает за более гибкий подход к ограничению влияния инвесторов в немецком футболе и правилу "50+1". Система, по его словам, "в конечном итоге является терпимым, но постоянно оспариваемым компромиссом". Из-за исключений возникает вопрос о справедливости конкуренции.

В настоящее время Кан не рассматривает возможность принять на себя оперативную роль в бизнесе клуба. "Я не рассматриваю это прямо сейчас". Кан заверил, что он преодолел свой уход из "Баварии" летом 2023 года, сказав: "Такие события являются неотъемлемой частью этого бизнеса".

В то время его уход также был связан с уходом нынешнего главного тренера сборной Юлиана Нагельсманна. 37-летний тренер дошел до четвертьфинала на домашнем чемпионате Европы год спустя после ухода из рекордного чемпиона. Там немецкая команда, к сожалению, уступила будущему чемпиону Европы, Испании. "Немецкая команда - это международная сила", - сказал Кан с уважением.

"Юлиан отлично справился. Я не был удивлен, что он привил своей команде свой бесстрашный, наступательный стиль. Он также собрал правильную команду и обеспечил, чтобы роль каждого игрока была четко определена заранее", - объяснил Кан. Когда его спросили о корректировке состава Нагельсманна в перерыве матча против Испании, бывший капитан сборной не смог сдержать смеха: "Кто нанимает Юлиана Нагельсманна в качестве тренера, должен знать, что он делает. Такие ситуации, как против Испании, всегда возможны", - сказал он, смеясь.

Комиссия может пересмотреть правило "50+1" в немецком футболе, учитывая амбиции Оливера Кана по инвестированию в футбольный клуб. Адмирация Кана к роли Дэвида Бекхэма в "Интер Майами" подчеркивает потенциальные преимущества сильной связи между инвестициями и спортивной экспертизой.

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