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Предыдущий комиссар ЕС Эттингер поддерживает сомнительных титанов моды

 and  Anthony Ross
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Шейну следует предоставить взгляды на меры кибербезопасности, конфиденциальность данных и...
Шейну следует предоставить взгляды на меры кибербезопасности, конфиденциальность данных и международную политику.

Предыдущий комиссар ЕС Эттингер поддерживает сомнительных титанов моды

После своего срока в качестве министра-президента Баден-Вюртемберга и комиссара ЕС Гюнтер Оеттингер основал консалтинговую компанию. Теперь китайский гигант модной индустрии Shein нанял его для консультаций. Компания находится под пристальным вниманием защитников прав потребителей и европейской политики.

Бывший комиссар ЕС Гюнтер Оеттингер также будет консультировать азиатского онлайн-ритейлера модной одежды Shein. Об этом сообщила компания в средствах массовой информации, выразив радость от возможности воспользоваться его опытом.

Shein, основанная Крисом Ксу в 2008 году, является розничным продавцом модной и спортивной одежды. Расположенная в Сингапуре, она сейчас является одной из крупнейших модных компаний в мире. С тысячами прямых поставок, в основном из Китая, Shein оказывает давление на традиционных розничных продавцов модной одежды. Ходят слухи, что компания планирует провести IPO в будущем.

В результате Shein недавно оказалась в центре внимания политики. Были призывы отменить беспошлинный лимит, среди прочего. В апреле Shein также была классифицирована как "крупная онлайн-платформа" Европейской комиссией, что повысило ожидания в отношении регулирования. Защитники прав потребителей неоднократно критиковали компанию и конкурентов, таких как Temu, из-за качества продукции и вводящих в заблуждение скидок.

Shein готовится к возможным пошлинам

Оеттингер прокомментировал Die Welt, что "у меня контракт как независимый консультант - ограниченный кибербезопасностью, защитой данных и геополитикой". Заботы Shein включают текущие разработки в торговой политике, возможные пошлины или санкции, в соответствии с целями ЕС. Хотя это займет лишь небольшую часть его времени, Оеттингер поделился, что "Shein - глобальный лидер. Я не делал там покупок лично, но знаю многих молодых людей, которые выбирают Shein в качестве своего предпочтительного онлайн-магазина".

В качестве министра-президента Баден-Вюртемберга с 2005 по 2010 год Оеттингер later переехал в Брюссель в качестве комиссара ЕС. Сначала он отвечал за энергетику, а later - за цифровую экономику и бюджет ЕС. После ухода из политики Оеттингер основал консалтинговую фирму со своим партнером, специализирующуюся на экономическом и политическом консалтинге.

Примечательно, что Оеттингер earlier попадал в скандал. В начале 2017 года критика последовала после его речи в Гамбурге, где он якобы назвал китайцев "косыми глазами".

Бывший комиссар ЕС Гюнтер Оеттингер теперь предоставляет консультационные услуги Shein, китайскому модному ритейлеру, находящемуся под пристальным вниманием. С опытом Оеттингера в области кибербезопасности, защиты данных и геополитики Shein стремится справиться с потенциальными проблемами в торговой политике и пошлинами, совпадающими с целями ЕС.

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