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ОбществоНовостиСообщение о смерти

Предыдущий главный тренер сборной Англии скончался.

Шведский футболист по происхождению Свен-Горан Эрикссон к сожалению ушел из жизни в возрасте 76 лет, окончив длительную борьбу с болезнью.

 and  Grigoriy Williams
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- Предыдущий главный тренер сборной Англии скончался.

Свен-Гёран Эрикссон, знаменитый шведский футбольный тренер, скончался 26 августа 2024 года в результате осложнений от длительного заболевания. Ему было 76 лет, и он мирно ушел из жизни дома, окруженный своей семьей. Новость подтвердила семья в заявлении.

В начале 2024 года Эрикссон объявил о своем диагнозе - неизлечимой форме рака поджелудочной железы, обнаруженной в предыдущем году. Несмотря на мрачный прогноз всего одного года жизни, Эрикссон продемонстрировал огромную стойкость, поклявшись бороться с болезнью.

"У меня была неплохая карьера"

Недавно в документальном фильме Amazon Эрикссон поделился своими последними мыслями. "У меня была неплохая карьера", - сказал он. "Конечно, все боятся дня своей смерти, но жизнь - это все о принятии этого дня, когда он наступит".

Эрикссон надеялся, что его наследие будет отмечено словами "Он был неплохим парнем". Признавая, что не все могут разделить это мнение, он хотел бы быть помнящим как "крутой парень". Он закончил: "Берегите себя и живите полной жизнью. Вот и все, пока".

Управление Ливерпулем в течение дня - его последнее желание

В марте 2024 года мечта Эрикссона сбылась, когда он управлял ФК Ливерпуль. На тот момент действующий менеджер Юрген Клопп (57) любезно передал ему бразды правления на матче легенд между Ливерпулем и звездным составом Аякса. Эрикссон одержал победу в своем последнем матче, обеспечив победу со счетом 4:2.

Хотя он не занимал постоянной роли в Ливерпуле, Эрикссон почти достиг вершины успеха в своей профессии. Будучи первым иностранным тренером английской национальной команды, он возглавлял таких игроков, как Дэвид Бекхэм (49), и доходил до четвертьфиналов чемпионата мира в 2002 и 2006 годах, а также чемпионата Европы в 2004 году. В 2010 году он работал ассистентом тренера сборной Кот-д'Ивуара на чемпионате мира в ЮАР.

Спортивные достижения и личные скандалы

Эрикссон входит в число немногих менеджеров, которые добились побед в двух разных европейских турнирах с разными командами. В 1982 году он победил в Кубке УЕФА с IFK Гётеборг, а в 1999 году завоевал Кубок обладателей кубков с Лацио Рим. Его мировые путешествия также принесли успех с Бенфикой Лиссабон и различными итальянскими командами. Его последняя роль - менеджер национальной сборной Филиппин (до 2019 года).

После своего пребывания в Англии Эрикссон возглавлял Манчестер Сити и Лестер Сити в Англии. В Англии он привлек внимание своими романтическими интрижками, в том числе романом с телеведущей Ульрикой Джонссон (57).

"Настоящий профессионал": принц Уильям выражает соболезнования

Многие клубы, которыми ранее управлял Эрикссон, выражают свои чувства в социальных сетях. Принц Уильям (42), глава Английской футбольной ассоциации, также выразил свои соболезнования. "У меня были замечательные встречи с ним, когда он был тренером сборной Англии, и я всегда был очарован его харизмой и любовью к футболу", - написал Уильям на своей платформе. "Мои соболезнования его семье и друзьям. Настоящий профессионал футбола", - добавил он.

В траурном настроении после смерти Эрикссона его семья выпустила "Справку о смерти", официально объявив о его кончине миру. После его смерти посыпались многочисленные похвалы от футбольного сообщества, в том числе трогательное сообщение от принца Уильяма, признающего Эрикссона "настоящим профессионалом" спорта.

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