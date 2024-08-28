Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПартия

Предыдущий глава партии и политического коллектива, Фриш, решает уйти из AfD.

Михаэль Фриш уступил свою власть преемнику Яну Больйнгеру, что побудило его дистанцироваться от АФД

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Михаэль Фриш, ранее находившийся в борьбе за власть с своим преемником Яном Бöllнгером, решил...
Михаэль Фриш, ранее находившийся в борьбе за власть с своим преемником Яном Бöllнгером, решил дистанцироваться от АФД теперь.

- Предыдущий глава партии и политического коллектива, Фриш, решает уйти из AfD.

Ранее занимавший пост руководителя фракции и партии AfD в Рейнланд-Пфальце Михаэль Фриш, 66 лет, покинул партию, но хочет сохранить свое место в земельном парламенте. "Все попытки инициировать изменения в земной партии оказались безуспешными", - заявил Фриш в Майнце, объясняя свое решение. "Вместо этого, проблемы, которые я поднимал, остались и усугубились. AfD в Рейнланд-Пфальце превратилась в партию элиты, где небольшая группа держит бразды правления".

Критические взгляды и открытый диалог больше не поощряются в партии, сказал он. "Самореклама и лояльность ставятся выше личной чести и компетентности, эгоистичные перспективы и материальная выгода преобладают", - добавил он. Кроме того, в партии происходят идеологические сдвиги, которые Фриш больше не может поддерживать. "Были постоянные сдвиги вправо, которые не контролируются", - сказал он.

После внутрипартийной борьбы Фриша сместили с поста руководителя фракции AfD в земельном парламенте в Майнце в конце 2023 года. Его сменил Ян Боллингер. Фриш затем покинул фракцию земельного парламента AfD, обвинив Боллингера в несоблюдении обещаний. Тем не менее, он сохранил свой пост депутата. Ранее Боллингер сменил Фриша на посту председателя партии AfD в Рейнланд-Пфальце.

Несмотря на верность основной программе AfD, Фриш не увидел причин оставаться членом партии, согласно его заявлению. В результате, после более чем десятилетней принадлежности он объявил о своем выходе из "Альтернативы для Германии". "Моя роль в земельном парламенте остается неизменной, и я продолжу свою местную политическую деятельность в Трире".

Несмотря на свою продолжающуюся приверженность основным принципам AfD, Фришу было невозможно присутствовать на ежегодном празднике партии из-за своих разногласий с нынешним руководством. Отсутствие открытого дискуссионного пространства и поощрение личных интересов внутри партийных рядов сделало участие в социальных мероприятиях партии противоречащим его личным ценностям.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге
Федеральные земли Германии

Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге

Незаконные финансовые транзакции в банках, создание преступного синдиката, выплатыRadius уругвайски smugglers. В список обвинений въведены девять человек из Лайпцига и Берлина. В настоящее время трое из них находятся в предварительном заключении.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В ходе расследования дополнительно была направлена воздушно-полицейская единица.
Федеральные земли Германии

Расследование случаев кражи записей в Бранденбурге

Двое лиц обвиняются в присоединении к воровской сети. Подозреваются в краже автомобиля, стоимостью около 30 000 евро, а также в других предполагаемых преступлениях.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Медицинские работники экстренной помощи транспортируют schwerverletzte Person в медицинское...
Федеральные земли Германии

Вор попал в несчастный случай во время поспешного побега, получив тяжелые травмы.

Хитроумный вор покидает оптовый магазин. Большая многополосная дорога и видимая халатность становятся его роковыми.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Федеральные земли Германии

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Актриса Сигурни Уивер принимает участие в фотосессии на 81-м Венецианском кинофестивале.
Культура

Размышляя о Камале Харрис, меня охватывает чувство эмоционального потрясения.

Сигурни Уивер, получившая fame благодаря роли в 'Чужих', плакала в Венеции, представляя, какòng=self проложила путь для вице-президента США Камалы Харрис.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге
Федеральные земли Германии

Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге

Незаконные финансовые транзакции в банках, создание преступного синдиката, выплатыRadius уругвайски smugglers. В список обвинений въведены девять человек из Лайпцига и Берлина. В настоящее время трое из них находятся в предварительном заключении.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В ходе расследования дополнительно была направлена воздушно-полицейская единица.
Федеральные земли Германии

Расследование случаев кражи записей в Бранденбурге

Двое лиц обвиняются в присоединении к воровской сети. Подозреваются в краже автомобиля, стоимостью около 30 000 евро, а также в других предполагаемых преступлениях.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Медицинские работники экстренной помощи транспортируют schwerverletzte Person в медицинское...
Федеральные земли Германии

Вор попал в несчастный случай во время поспешного побега, получив тяжелые травмы.

Хитроумный вор покидает оптовый магазин. Большая многополосная дорога и видимая халатность становятся его роковыми.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно