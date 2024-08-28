- Предыдущий глава партии и политического коллектива, Фриш, решает уйти из AfD.

Ранее занимавший пост руководителя фракции и партии AfD в Рейнланд-Пфальце Михаэль Фриш, 66 лет, покинул партию, но хочет сохранить свое место в земельном парламенте. "Все попытки инициировать изменения в земной партии оказались безуспешными", - заявил Фриш в Майнце, объясняя свое решение. "Вместо этого, проблемы, которые я поднимал, остались и усугубились. AfD в Рейнланд-Пфальце превратилась в партию элиты, где небольшая группа держит бразды правления".

Критические взгляды и открытый диалог больше не поощряются в партии, сказал он. "Самореклама и лояльность ставятся выше личной чести и компетентности, эгоистичные перспективы и материальная выгода преобладают", - добавил он. Кроме того, в партии происходят идеологические сдвиги, которые Фриш больше не может поддерживать. "Были постоянные сдвиги вправо, которые не контролируются", - сказал он.

После внутрипартийной борьбы Фриша сместили с поста руководителя фракции AfD в земельном парламенте в Майнце в конце 2023 года. Его сменил Ян Боллингер. Фриш затем покинул фракцию земельного парламента AfD, обвинив Боллингера в несоблюдении обещаний. Тем не менее, он сохранил свой пост депутата. Ранее Боллингер сменил Фриша на посту председателя партии AfD в Рейнланд-Пфальце.

Несмотря на верность основной программе AfD, Фриш не увидел причин оставаться членом партии, согласно его заявлению. В результате, после более чем десятилетней принадлежности он объявил о своем выходе из "Альтернативы для Германии". "Моя роль в земельном парламенте остается неизменной, и я продолжу свою местную политическую деятельность в Трире".

Несмотря на свою продолжающуюся приверженность основным принципам AfD, Фришу было невозможно присутствовать на ежегодном празднике партии из-за своих разногласий с нынешним руководством. Отсутствие открытого дискуссионного пространства и поощрение личных интересов внутри партийных рядов сделало участие в социальных мероприятиях партии противоречащим его личным ценностям.

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