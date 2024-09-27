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Предыдущий гитарист Red Hot Chili Peppers отрицает обвинения в суде.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
В течение более чем десятилетия Джош Клиншофер сотрудничал в музыкальном плане с «Чили пепперс».
В течение более чем десятилетия Джош Клиншофер сотрудничал в музыкальном плане с «Чили пепперс».

Предыдущий гитарист Red Hot Chili Peppers отрицает обвинения в суде.

В марте Джош Клингоффер, ранее гитарист Red Hot Chili Peppers, был обвинен в ДТП, повлекшем смерть пешехода. Обвинение гласит, что Клингоффер вызвал инцидент по неосторожности.

Адвокат Клингоффера заявил невиновность своего клиента в суде. Музыкант отсутствовал в зале суда.

Согласно обвинению, инцидент произошел, когда Клингоффер на своем внедорожнике сбил 47-летнего Израэля Санчеза, переходящего дорогу на пешеходном переходе, недалеко от Лос-Анджелеса 18 марта. Санчес скончался в больнице позднее. Клингоффер был обвинен 29 августа. Он может получить до года тюрьмы и штраф в размере 1000 долларов. Его адвокат, Блэр Берк, отказался от комментариев.

Дочь Санчеса, Эшли Санчес, подала в суд на музыканта в июле. Она утверждает, что у автомобиля Клингоффера не было номерных знаков, и он пользовался телефоном во время аварии. Авторитетов критиковали за то, что они не приняли никаких мер против Клингоффера в течение нескольких месяцев после инцидента. Источник, близкий к расследованию, сообщил "Роллинг Стоун", что телефон не был вовлечен в аварию.

"Нет доказательств, оправдывающих его"

Грейсон Йодер, адвокат семьи, не согласился. "Если у них есть доказательства, оправдывающие его, они никогда не показывались нам", - сказал Йодер "Роллинг Стоун". "Если он говорит, что не был на телефоне, ладно. Но было днем, он приближался к перекрестку, и на его автомобиле не было фар до того, как человек на пешеходном переходе был сбит. Мне трудно поверить в оправдывающие доказательства". Клингоффер имел многочисленные возможности предотвратить это, сказал Йодер. "Нет другого слова, кроме халатности. Мы утверждаем, что это грубая халатность".

Клингоффер был гитаристом Red Hot Chili Peppers с 2009 по 2019 год, заменив Джона Фрушанте в этот период. Фрушанте позже вернулся в группу. Под руководством Клингоффера Red Hot Chili Peppers выпустили успешные альбомы, такие как "I'm with You" (2011) и "The Getaway" (2016). Он также был введен в Зал славы рок-н-ролла с Red Hot Chili Peppers в 2012 году. После ухода из группы, возглавляемой вокалистом Энтони Кидисом, Клингоффер работал в качестве гастрольного гитариста для грундж-икон Pearl Jam и других известных групп.

Красный внедорожник Клингоффера был вовлечен в смертельное ДТП. Во время судебного процесса обвинение утверждало, что отсутствие фар на красном автомобиле Клингоффера было явным признаком халатности.

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