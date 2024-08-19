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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Бавария

Предыдущая статьяПредположение государства: бегство от преступных причин

В связи с побегом четырех заключенных из охраняемого учреждения вLower Бавария, СДПГ в нижней палате Баварского парламента призывает к тщательному расследованию.

 and  Mark Rodriguez
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Четверо лиц смогли освободиться из медицинского учреждения в-Straubing, Нижняя Бавария, в вечерние...
Четверо лиц смогли освободиться из медицинского учреждения в-Straubing, Нижняя Бавария, в вечерние часы в субботу. Власти начали всеобъемлющие следственные процедуры.

- Предыдущая статьяПредположение государства: бегство от преступных причин

После побега четверых правонарушителей из психиатрической больницы района Штраубинг (ПКХ) Социал-демократическая партия (СДПГ) земли выразила резкую критику в адрес правительства и осудила условия в психиатрической помощи. Министр социального обеспечения Ульрике Шарф (ХСС) заявила, что проведет расследование после инцидента, но представитель СДПГ Хорст Арнольд предупредил против односторонней реакции.

"Ошибки, происходящие на нашей территории, не должны быть проигнорированы, но они также не должны использоваться как предлог для преследования перегруженных сотрудников в психиатрической помощи", - заявил Арнольд. В будущем все аспекты и проблемы должны быть управляться более эффективно и прогрессивно.

Озабоченность по безопасности после реконструкции

Министр социального обеспечения Керстин Шрейер (ХСС) заявила 12 августа 2019 года, что в связи с запланированной реорганизацией в Штраубинге ПКХ "всесторонне будут учтены вопросы безопасности населения", - сказал Арнольд. В этом контексте побег четырех преступников является катастрофой для правительства земли.

Необходимо тщательно и честно проанализировать инцидент. "Беглецы спланировали и организовали свой побег - это не было спонтанным решением. Обычно такое поведение не ускользает от внимания адекватно укомплектованного персонала". Меры безопасности между психиатрической помощью и правоохранительными органами, похоже, недостаточны.

Арнольд назвал похищение работника больницы особенно тревожным. Все работники должны быть обеспечены личными аварийными устройствами (ЛАУ), чтобы предотвратить подобные инциденты и хотя бы отпугнуть лиц, находящихся под стражей.

Расследование в отношении беглецов

Четверо беглецов из Нижней Баварии находятся на свободе с субботнего вечера. Полиция и прокуратура расследуют их по обвинению в похищении человека и умышленном причинении телесных повреждений. Сообщается, что мужчины угрожали, избивали и похищали сотрудника районной больницы в субботу вечером, чтобы заставить открыть ворота. Беглецы считаются опасными. В настоящее время они проходят лечение в ПКХ из-за правонарушений, связанных с собственностью и наркотиками.

Уведомление 1 Уведомление 2 - Общественный призыв к информации Уведомление 3

  1. Четверо беглецов, которые в настоящее время находятся на свободе в Нижней Баварии, расследуются полицией и прокуратурой по обвинению в похищении человека и умышленном причинении телесных повреждений.
  2. Ситуация в Нижней Баварии вызывает серьезную озабоченность, поскольку эти individuals проходили лечение в ПКХ Штраубинга из-за правонарушений, связанных с собственностью и наркотиками.

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