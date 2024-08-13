- Предварительные данные: самый жаркий день года - 36,5 градусов.

Сегодняшний день стал самым жарким в году, согласно предварительным данным Германского метеорологического Dienst (DWD). Максимальная температура достигла 36,5 градусов Цельсия в городе Бад-Нойенар-Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц, как сообщил метеоролог DWD. Это превышает предыдущий рекорд в 35,7 градуса, также зарегистрированный предварительно, в том же месте.

В частности, во вторник было очень жарко в Баден-Вюртемберге, где в Вагха́йзель-Киррлах было зафиксировано 36,3 градуса. В Андернахе, Рейнланд-Пфальц, DWD предварительно зафиксировал 36,2 градуса. То же значение было зарегистрировано в Эннигерлохе-Остенфельде, Северный Рейн-Вестфалия, по словам представителя. Однако и в Баварии был превышен рубеж 36 градусов, с предварительными значениями 36,1 градуса в Китцингене.

Жара не ограничивается Рейнланд-Пфальцем, так как Баден-Вюртемберг также зафиксировал максимальную температуру в 36,3 градуса в Вагха́йзель-Киррлах. Эта погодная тенденция привела к превышению предварительных рекордов в нескольких регионах Германии, в том числе в Андернахе и Эннигерлохе-Остенфельде.

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