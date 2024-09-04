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ЭкономикаНовостиГермания

Предупреждение о возможных последствиях после голосования в избирательных округах

Альянс ALFA и партия ГРЕНЕЙ прокламале значительный рост делегатов на восточных выборах. Глава Дойче Банк интерпретирует результаты выборов как потенциальную угрозу репутации нации среди финансовых беккеров - и знакта jihnala.

 and  Carmen Simpson
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Президент Deutsche Bank предупреждает о возможных последствиях для позиции Германии после выборов в...
Президент Deutsche Bank предупреждает о возможных последствиях для позиции Германии после выборов в восточных землях.

- Предупреждение о возможных последствиях после голосования в избирательных округах

Глава Deutsche Bank, Кристиан Зевинг, звучит тревогу после выборов в Саксонии и Тюрингии, предупреждая, что результаты могут повлиять на привлекательность Германии как места для инвестиций. "Нам нужно разобраться, что означают эти результаты выборов и их причины для нашего места и его инвестиционного статуса", - сказал Зевинг на банковском саммите Handelsblatt в Франкфурте. Рост поддержки партий с радикальными идеями служит "пробуждением", чтобы наконец принять контрмеры, сказал Зевинг, не упоминая конкретные партии.

Инвесторы опасаются политической симпатии

"Нам нужно показать людям, что решение их проблем не находится на крайностях, а в центре общества". Для этого Германия должна оставаться конкурентоспособной и не отставать.

Мировое сообщество начинает пристально рассматривать Германию с растущей озабоченностью, согласно Зевингу. "Инвесторы сомневаются в нашей способности к реформам и нашей приверженности и энтузиазме в их проведении". Теперь также есть опасения по поводу политической надежности. Крепкая, надежная демократия всегда укрепляла Германию, но теперь это ставится под сомнение.

"Готовы работать больше и усерднее"

Решение неопределенности среди избирателей и инвесторов, по мнению Зевинга, - рост. Он выступает за фундаментальные изменения и большую решимость в их проведении. "Для меня важно возродить наш консенсус о том, что рост - это хорошо, а на самом деле необходимость". Германии нужно превзойти предполагаемый рост 0,4%, предложенный Советом экспертов по экономике Германии.

"Это можно сделать только если мы также изменим наше отношение к работе; если мы готовы работать harder и дольше", - настаивал Зевинг. Нужны больше стимулов, чтобы стимулировать работу и производительность. Также нужно расширить еженедельные и пожизненные рабочие часы. "С средним показателем 28 часов в неделю и пенсией в 63 года мы не справимся".

Опасения глобальных инвесторов по поводу политической стабильности Германии могут отрицательно сказаться на инвестиционных возможностях в стране, как сказал глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. В свете растущей поддержки радикальных партий на последних выборах в землях Германия должна укрепить свою приверженность поддержанию крепкой и надежной демократии, чтобы вернуть доверие инвесторов.

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